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CHP'li Vekilin İtiraz Oyunu Tutmadı! Hakimden Hukuk Dersi!

CHP'li Vekilin İtiraz Oyunu Tutmadı! Hakimden Hukuk Dersi!

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, akrabası Ayşe Banu Atakan'a ait kendi kullanımındaki araca kesilen bin 2 liralık para cezasına usulsüz şekilde itiraz edince yargıdan hukuk dersi niteliğinde bir kararla karşı karşıya kaldı. Kararı Yargıtay'a bile taşıyan Antmen'e yüksek yargıdan "Mahkemenin kararı doğru" yanıtı gecikmedi.

Ekleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 09:31
Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 09:38
CHP'li Vekilin İtiraz Oyunu Tutmadı! Hakimden Hukuk Dersi!

CHP Mersin Milletvekili ve Mersin Barosu eski Başkanı Alpay Antmen ve akrabası Ayşe Banu Atakan'ın yargı kapısını ısrarla çaldığı olay geçen yıl mayısta yaşandı ama geçmişi daha öncesine uzanacaktı. Öyle ki Banu Atakan'a 23 Haziran 2019 seçimlerinden bir gün önce TEM Otoyolu İstanbul Ümraniye mevkiinde "emniyet şeridini ihlal" gerekçesiyle bin 2 lira trafik cezası kesildi.

CHP'li Alpay Antmen, kendisine ait olmayan araç ve ceza için itirazda bulundu. Banu Atakan da kendi adına kayıtlı aracını Antmen'e tahsis ettiğini ve olay anında fiilen onun kullanımında olduğunu belirterek itiraz dilekçesine imza attı. İkili ceza yazılamayacağını öne sürerek, araçta "TBMM Milletvekili Ek Araç Giriş Kartı" olduğunu gösteren belgeyi de ekleyip İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nin yolunu tuttu. Cezayı kesen kurum, dilekçeye yanıtta, idari yaptırım kararının yasa ve usule uygun olduğunu kaydetti.

"TBMM ARAÇ GİRİŞ KARTI İMTİYAZ VERMEZ"
Sulh Ceza Hakimliği kesin kararını verdi. İdare tarafından düzenlenen tutanakla emniyet şeridi ihlalinin sabit olduğunu ve bu kabahat nedeniyle idari yaptırımın yasa ve usule uygun olduğunun altını çizdi. Aracın Alpay Antmen'in adına kayıtlı olmadığı halde itiraz ettiğine dikkat çeken hakimlik, Antmen'in ruhsat sahibi olmadığından itiraz etmeye hakkı olmadığına vurgu yaptı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nün dosyada raporunun bulunduğunu belirten hakimlik, "Polnet kayıtlarında milletvekilinin kullandığı araç şerhinin araçta bulunmadığı belirtildi, aracın ise emniyet şeridini kullandığı dosyaya gelen elektronik denetim sistemi(EDS) görüntüsü ile sabit" dedi. Hakimlik, araçtaki TBMM kartının sadece meclise girişti kolaylık için düzenlendiğini, araç sahibine ve aracı kullandığını iddia eden milletvekiline görevi gereği araçta koruma şerhi veya araçta olmadığı takdirde emniyet şeridini kullanma imtiyazını vermediğini vurguladı.

CHP'li Alpay Antmen ve akrabasının usule aykırı itiraz dilekçesi verdiğinin altı çizilen kararda, ikilinin başvuru dilekçesinde de aracın kimin tarafından kullanıldığına değinmedikleri gibi araç üzerinde aracın milletvekiline ait olmadığı ve koruma şerhi olmadığı vurgulandı. CHP Milletvekili Antmen'in taraf sıfatı olmadığı vurgulanarak itirazının reddine karar veren hakimlik, bir ret kararını da idari yaptırımın usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek akrabası Ayşe Banu Atakan'ın itirazına verdi.

YARGITAY, KARARI DOĞRU BULDU
Kesin olarak verilen kararın ardından ısrarını sürdüren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen kanun yararına bozma başvurusu yaptı. Başvuruyu değerlendiren Yargıtay, İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kararı yerinde bularak başvuruyu reddetti.


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