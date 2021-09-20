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CHP'li İBB Sayesinde İstanbul'un Çilesi Bitmiyor! Bildiğiniz Tüm Kuyrukları Unutun!

CHP'li İBB Sayesinde İstanbul'un Çilesi Bitmiyor! Bildiğiniz Tüm Kuyrukları Unutun!

İstanbul'da "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla seçim kampanyası yapan ve Haziran 2019'da İBB Başkanlığı görevine başlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinin ardından İstanbullu adeta gün yüzü görmedi. Yıllardır makine gibi işleyen yerel sistemler adeta çökerken; trafik, toplu taşıma, su kuyrukları gibi dertlerin yanına bir de İstanbulkart kuyruğu eklendi.

Ekleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 12:05
Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 12:11
CHP'li İBB Sayesinde İstanbul'un Çilesi Bitmiyor! Bildiğiniz Tüm Kuyrukları Unutun!

23 Haziran 2019 yerel seçimleri öncesi 'İsrafa son vereceğiz', 'Her şey çok güzel olacak' gibi süslü cümlelerle seçim kampanyası yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu, koltuğa oturmasının ardından verdiği vaatleri gerçekleştirmek bir yana İstanbul'u adeta 1980 öncesi günlerine geri döndürdü.

CHP YÖNETİMİ SİSTEMİ ÇÖKERTTİ
Yıllardır İstanbul'da tıkır tıkır makine gibi işleyen düzeni bozan CHP yönetimi, yerel yönetim sistemini adeta çökertti. İstanbul'un sorunlarına çözüm bulmak yerine, İstanbul'u yeniden çöp dağlarının ve susuzluğun esiri yaptı.
'Temel atmama töreni' şovuyla gösteri yapan Ekrem İmamoğlu döneminde Haliç yeniden eski günlerine dönerek koku yaymaya başlarken, Riva Deresi gibi yerlerde de çevre felaketi yaşandı.

Trafik keşmekeşi son dönemde adeta tavan yaparken, bunun yanına toplu taşımada her gün yaşanan rezillikler de eklendi. İETT otobüsleri ve metrobüslerde sık sık yaşanan arızalar vatandaşı isyan etme noktasına getirirken, raylı sistemlerde yaşanan aksaklıklar da ulaşımın felç olmasına neden oldu.

BU DA LİTERATÜRE GİRDİ: İSTANBULKART KUYRUĞU
İstanbullular son 2 yılda 1990 öncesi manzaraları adeta yeniden yaşamaya başladı. Tüp, su ve halk ekmek kuyrukları hafızalardaki tazeliğini korurken, Ekrem İmamoğlu yönetimi bunlara bir yenisini daha ekleyerek İstanbulkart kuyruğu tabirini de literatüre soktu. Karaköy'de çekilen görüntülerde onlarca kişinin İstanbulkart başvurusu yapabilmek için sıraya girdiği görüldü. Metrelerce uzayan kuyrukta saatlerce bekleyen İstanbullu mağdur olurken, koronavirüs salgını döneminde bir de hastalığa yakalanma riskiyle başbaşa kaldı.



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