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Başkan Erdoğan, Yeni Türkevi Binası'nın açılış töreninde konuştu: Türkiye'nin artan gücünü yansıtan bir baş yapıt

Başkan Erdoğan, Yeni Türkevi Binası'nın açılış töreninde konuştu: Türkiye'nin artan gücünü yansıtan bir baş yapıt

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Yeni Türkevi Binası'nın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 18:15
Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 19:32
Başkan Erdoğan, Yeni Türkevi Binası'nın açılış töreninde konuştu: Türkiye'nin artan gücünü yansıtan bir baş yapıt

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York eyaletinin Yeni Türkevi Binası'nın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.


Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"New York'ta muhteşem bir eseri tamamladık. Burası BM nezdindeki daimi temsilciliğimize ev sahibi yapacak. BM binasının tam karşısında böyle önemli bir eseri hayata geçirmemiz ayrı bir önem taşıyor.

Küresel sorunların çözülmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Dünya 5'ten büyüktür diyerek daha adil ve kapğsayıcı bir küresel düzeni savunuyoruz. Uluslararası alanda etkin rol üstlenerek daha adil bir sistem taahhüdünün hayata geçirilmesi için çaba harcıyoruz. Türkevi binamız, adalete ve barışa olan inancımızın da bir sembolüdür.

Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır.

Siyasi kültürel ve ekonomik faaileytelre ev sahipliği yapacak yeni binamızın gerçek bir cazibe merkezi olacağına inanıyorum. Türkevi, içinde çalışacak ve ziyarete gelecek insanların sahiplenmesiyle arzu edeceğimiz konuma gelecektir.

New York'un örnek binalarından olacak Yeni Türkevi'nin Türk-Amerikan toplumuna, Dışişleri Bakanlığı'na, Birleşmiş Milletler'e hayırlı olmasını temenni ediyorum."


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