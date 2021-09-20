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Başkan Erdoğan'dan NGS Akkuyu'ya sürpriz ziyaret! Türkiye'nin ilk nükleer santralinde çalışan Türk mühendislere moral!

Başkan Erdoğan'dan NGS Akkuyu'ya sürpriz ziyaret! Türkiye'nin ilk nükleer santralinde çalışan Türk mühendislere moral!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin programının ardından NGS Akkuyu'da çalışan Türk mühendisleri ziyaret etti. Türk mühendisler, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak projede yer alarak ülkelerine hizmet etmenin gururunu yaşıyorlar.

Ekleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 14:16
Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 14:34
Başkan Erdoğan'dan NGS Akkuyu'ya sürpriz ziyaret! Türkiye'nin ilk nükleer santralinde çalışan Türk mühendislere moral!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mersin programı kapsamında bir araya geldiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan Türk mühendisler, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak projede yer alarak ülkelerine hizmet etmenin gururunu yaşıyorlar.

Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesindeki (MEPhI) 6,5 yıllık eğitimlerinin ardından Türkiye'nin nükleer enerji alanında en önemli projesi Akkuyu NGS'de çalışmaya başlayan Türk mühendisler, Mersin'de yapımı devam eden santraldeki stratejik görevlerini azimli bir şekilde sürdürüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 17 Eylül'deki Mersin programı kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la santrali ziyareti de Türk mühendislere moral kaynağı oldu. Türk mühendisler, çalışmalarını, Erdoğan ve beraberindekilerinin ziyaretini anlattı.

Türk mühendislerden Merve Demirci Kolukısaoğlu, Rusya'da donanımlı eğitim aldıktan sonra şu an Akkuyu NGS'de çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ilk nükleer projesinde çalışmaktan onur duyduğunu belirten Kolukısaoğllu,'Rusya'da eğitimden sonra ilk mezun olan öğrencilerdenim. Burada iş imkanımız oldu. 3,5 yıldır burada çalışıyorum. Rus meslektaşlarımız bizlere yardımcı oluyor. Birlikte çok huzurlu bir ortamda mutlu şekilde çalışıyoruz. Akkuyu NGS'de de Türk uzmanların çalışması çok önemli. Burada bilgi paylaşımımız oldukça yoğun.' diye konuştu.


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