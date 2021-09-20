ABD'den Kovid-19 aşısı kararı! Ülkeye girecek tüm yabancı ülke vatandaşlarına zorunlu olacak





Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri olan ABD'de şimdiye kadar 42 milyondan fazla insan koronavirüse yakalandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 673 bin 770'e yükselirken, ABD yönetimi salgınla mücadele kapsamında yeni bir adım attı.



AŞI OLMAYANLAR ÜLKEYE GİREMEYECEK



Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, Biden yönetiminin, uluslararası seyahatte Kovid-19 önlemlerine ilişkin bugün yeni politikalarını açıklayacağını bildirdi. Yetkililer, Biden yönetiminin, ABD'ye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19'a karşı tam aşılı olma zorunluluğu getireceğini kaydetti.



KASIM AYINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK



Şu anda tüm uluslararası uçuşlarda ülkeye giriş için PCR testi isteyen ABD yönetiminin, söz konusu seyahat düzenlemesine ilişkin duyuruyu bugün ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor. Öte yandan uygulamanın kasım ayından itibaren hayata geçirilmesi bekleniyor.