Türkiye 2021 CEV Voleybol Şampiyonasında yarı finalde kimle eşleşti? 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Yarı Final Eşleşmeleri Puan Durumu

2021 CEV Voleybol turnuvasında çeyrek final maçları tamamlandı. Polonya ile gerçekleşen maçta 3-90’lık galibiyet elde ederek yarı finale yükselen Türkiye’nin, Fransa- Sırbistan maçı sonrasında yarı final rakibi belli oldu! Peki, Türkiye 2021 CEV Voleybol Şampiyonasında yarı finalde kimle eşleşti? İşte Avrupa Şampiyonası puan durumu…





2021 CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI GRUP MAÇLARI BİTTİ Mİ?



2021 CEV AVRUPA VOLEYBOL YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ



AVRUPA ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL SONUÇLARI





Avrupa Şampiyonası Voleybol Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kadrosu Nasıl?



18 Ağustos 2021 tarihinde başlayan Avrupa Şampiyonası grup maçlarının sonuna gelindi. Çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından Avrupa Şampiyonası yarı final heyecanlı başladı. Birbirinden başarılı voleybol takımlarının karşı karşıya gelmesinin ardından 2021 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çıktığı tüm maçlarda %100 başarı elde eden ve finale adım adım ilerleyen Filenin Sultanları’nın yarı finalde kiminle karşılaşacağının belli olması üzerinearaştırılmaya başladı. Peki,Dün akşam oynanan Fransa Sırbistan ve İtalya Rusya maçlarının ardındanbelli oldu. Maç sonucuna göre;Türkiye-SırbistanHollanda-RusyaAvrupa Şampiyonası yarı final eşleşmesi yaşandı.4 Eylül cumartesi günü gerçekleşecek.ve 2021 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final eşleşmeleri;Türkiye 3 - 0 Polonyaİsveç 0 - 3 HollandaSırbistan 3 – 1 Fransaİtalya 3 – 0 RusyaMerakla beklenen Avrupa Şampiyonası final maçı 4 Eylül Cumartesi günü ekranlara gelecek. Cumartesi günü oynanacak olan maçın hangi kanalda olacağını merak eden seyircilerSorusunun cevabını araştırıyor. Avrupa Şampiyonası final maçı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.İşte seyircilerin heyecanla beklediğiPasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz BaşkırLibero: Simge Aköz, Ayça AykaçTürkiye Voleybol Federasyonu'nun gerçekleştirdiği açıklamaya göreTRT 1 ekranlarında naklen yayınlanacak.