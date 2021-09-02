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Ekonomi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Yeni bir Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Yeni bir Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ağustos ayı ihracat rakamlarını açıklıyor. Bakan Muş, "Son 12 aylık ihracat değerimizle 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık" dedi.

Ekleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 11:49
Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 12:10
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Yeni bir Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık

2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüme rakamıyla rekor kıran Türkiye hız kesmiyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, 'Ağustos ihracatı 18,9 milyar dolar olurken en yüksek ağustos rakamına ulaştık. 12 aylık ihracatta da 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık' diye konuştu.


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