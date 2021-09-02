Sır olay! Önce silah sonra çığlık sesleri!

Antalya'nnı Aksu ilçesi Yurtpınar Murtuna Mahallesi'nde oturan ve bir yıl önce eşi Celal Sonyüksek ile kaçarak evlenen ve 3 ay önce anne olan Eda Sonyüksek, eşi ile sabaha karşı tartıştı. Ardından bir odaya geçerek kapıyı kilitledi. Daha sonra ise eşinin bulundurma ruhsatlı tabancası ile başından vurdu.



Silah sesine odaya giden Celal Sonyüksek eşini aracına koyup Aksu Semt Polikliniğine götürdü. Burada genç annenin öldüğü belirlendi.



YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ



Yaşanan olayın ardından Eda Sonyüksek'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eşi Celal Sonyüksek ise ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.



Bu sırada olayı öğrenen Eda Sonyüksek'in yakınları sinir krizi geçirdi. 3 aylık Celil isminde bir erkek çocuk annesi Eda'nın yaşamına son vermesinin şokunu yaşayan yakınları, 'Bir süre önce Eda eşi ile tartıştı. Babası Hasan Gök'ün evine gitmişti. Sonra eşi ile barışıp geri dönmüştü' diye konuştu.