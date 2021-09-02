Sarıyer'de İETT’ye ait bir otobüsün motoru alev alev yandı!

İETT'de yaşanan krizlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak bu sabah Sarıyer'de yolcu taşıyan İETT otobüsü, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.