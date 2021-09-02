Sarıyer'de İETT’ye ait bir otobüsün motoru alev alev yandı!

İETT'de yaşanan krizlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak bu sabah Sarıyer'de yolcu taşıyan İETT otobüsü, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
İETT'de yaşanan krizler bitmek bilmiyor. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Tarabya Bayırı'nda 34 TP 6177 plakalı otobüsün motor kısmından alevler yükselmeye başladı.
Alevleri gören sürücü, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.
Otobüste bulunan yangın söndürücü tüp ile alevlere müdahale edildi, facianın önüne geçildi. Görüntüler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.