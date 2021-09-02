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Siyaset
Şadi Yazıcı'dan CHP'li Tanju Özcan'a insanlık dersi!

Şadi Yazıcı'dan CHP'li Tanju Özcan'a insanlık dersi!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı programda kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili yaşadıklarına atmasına bir tepki de Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dan geldi. Başkan Yazıcı,” İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır. Talepleri bizim için talimattır. Hiçbir talep önemsiz değildir, hele ki komik hiç değildir” dedi.

Ekleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 14:46
Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 14:51
Şadi Yazıcı'dan CHP'li Tanju Özcan'a insanlık dersi!

Geçtiğimiz ay sığınmacılar ile ilgili yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tepki çekin yeni açıklamalarda bulundu.

Tanju Özcan, sosyal medya platformu Youtube üzerinden katıldığı bir programda çocuğu olmayan türbanlı bir kadınla ilgili yaşadıklarını anlatması tepki çekti. Özcan'a bir tepki de Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan geldi. Başkan Yazıcı, sosyal medya platformu Twitter üzerinden insanlık dersi gibi bir açıklama paylaştı.

Başkan Yazıcı, “Merhaba. Ben Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı. İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır. Talepleri bizim için talimattır. Hiçbir talep önemsiz değildir, hele ki komik hiç değildir. Saygılarımla. İyi akşamlar” dedi.



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