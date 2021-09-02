HDP'ye kapatma davasında sıcak gelişme! AYM'den ek süre kararı

Anayasa Mahkemesi, HDP'ye kapatma davasında önemli bir karar daha verdi. HDP'nin ek savunma süresi talebini ele alan AYM, başvuruyu kabul etti. Buna göre; HDP'ye savunma için 30 gün daha verildi. Ek süre talebi kabul edilmese HDP'nin 7 Eylül'e kadar savunma yapması gerekecekti.
HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi, iddianamenin kabulüne oy birliği ile karar vermiş, HDP'den 7 Eylül'e kadar ön savunma istemişti.
EK SÜRE VERİLDİ
HDP, bu tarihe kadar savunma yapamayacağını belirterek, 1 ay ek süre istemişti.
AYM bugün o başvuruyu ele aldı. HDP'nin savunma için istediği 30 gün ek süre talebi kabul edildi.
HDP savunamasını ekim ayında yapacak.