En az ilköğretim mezunu 1.720 işçi alınacak! Eylül 2021 İŞKUR personel alımı ilanları açıklandı! Birçok kişiye iş kapısı açan İŞKUR, internet sitesi üzerinden eylül ayında yeni ilanları duyurmaya devam ediyor. Son olarak en az ilkokul mezunu 1.720 kişilik personel, memur ve işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Yayımlanan ilanlarla birlikte başvuru şartları ve detayları belli oldu. İşte Eylül ayı İŞKUR ilanlarında dair merak edilenler!



İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI



Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp 'Meslek' kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.



İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ



2021 EYLÜL AYI MEMUR, KADROLU VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK KURUMLAR!



2021 Eylül ayı için ilan yayınlayan kurumlar KPSS şartlı ve KPSS şartsız olmak üzere toplamda 1.720 memur ve personel alımı yapacağını duyurdu. İşte yayınlanan ilanlar;



Yükseköğretim Kalite Kurulu 1 Sözleşmeli Personel Alacak



Yükseköğretim Kalite Kurulu 5 Sözleşmeli Personel Alacak



Alucra Belediye Başkanlığı 6 Memur Alacak



Gençlik Ve Spor Bakanlığı 350 Sözleşmeli Personel Alacak



Gençlik Ve Spor Bakanlığı 1000 Sözleşmeli Personel Alacak



Maden Ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 50 Sözleşmeli Personel Alacak



Şehitkamil Belediye Başkanlığı 50 Zabıta Memuru Alacak



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 125 Memur Alacak



Beylikdüzü Belediye Başkanlığı 10 Adet Zabıta Memuru Alımı



,Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 6 Sözleşmeli Personel Alacak



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı 12 Memur Alacak



Serhat Kalkınma Ajansı 5 Uzman Alacak



Hakkari Belediye Başkanlığı 10 Memur Alacak



Kişisel Verileri Koruma Kurumu 10 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı Alacak



Çankaya (Ankara) Belediye Başkanlığı 80 Zabıta Memuru Alacak



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Kamu kurum ve kuruluşlar tarafından memur ve personel alımı genel başvuru şartları aşağıda belirtildiği üzere;



1. Türk vatandaşı olmak.



2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.



3. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.



4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.



5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.



6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.



7. Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

