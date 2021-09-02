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Ekonomi
Elektrikte yeni uygulama! Mağduriyet yaşanmayacak!

Elektrikte yeni uygulama! Mağduriyet yaşanmayacak!

Son dönemde sıcak hava ve kuraklık sebebiyle meskenlerde artan elektrik tüketim talebinin üretimden fazla olması nedeniyle elektrik kesintileri yaşanmaya başlanırken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) vatandaşın bu mağduriyetini gidermek noktasında yeni bir düzenlemeye gidiyor.

Ekleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 12:16
Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 12:19
Elektrikte yeni uygulama! Mağduriyet yaşanmayacak!

Yeni düzenlemeye göre; Sistemin tamamen veya kısmen istem dışı enerjisiz kalması durumunda, sistemin kademeli olarak enerjilendirilmesine yönelik acil durum yönetim planları dağıtım şirketi tarafından hazırlanacak. Şirketler acil müdahale aracı ile yeterli sayıda eğitimli personeli 24 saat hazır durumda bulunduracak.

EPDK, Elektrik Dağıtım Sistemi İzleme Yönetmeliği Taslağı'nı kamuoyu görüşüne açtı. Elektriğin kaliteli, güvenli ve sürekli olarak kullanıcılara sunulması amacıyla hazırlanan yönetmelik ile dağıtım şirketi ve kullanıcılar tarafından uyulması gereken kurallar da belirlendi.

YILLIK BAKIM YAPILACAK

Yönetmeliğe göre dağıtım şirketi, elektrik enerjisinin sürekliliği için yıllık bakım planı hazırlamakla yükümlü olacak. Şirketler ayrıca elektriğin dağıtım sistemi üzerinden tüketim noktalarına iletilmesine kadar olan tüm aşamalarda, enerji akışının gerçek zamanlı olarak izlenmesi, sisteme ilişkin ihbarların alınması ve sonuçlandırılması için gerekli iletişim altyapısını da kuracak.

Ayrıca kurulu gücü 50 kilowatt üzerinde olan lisanssız üretim santral sahipleri de, dağıtım şirketinin kontrol sistemine veri aktarılmasına yönelik gerekli sistemleri kuracak.

ACİL DURUM TİMLERİ BULUNDURULACAK

Sistemin tamamen veya kısmen istem dışı enerjisiz kalması durumunda, sistemin kademeli olarak enerjilendirilmesine yönelik acil durum yönetim planları dağıtım şirketi tarafından hazırlanacak. Şirket, şebeke özelliklerini de dikkate alarak, acil müdahale gerektiren durumlar için zamanında müdahale ve etkin bir çözüm sağlayacak şekilde acil müdahale organizasyonunu kuracak ve bunun için 7/24 tam teşekküllü acil müdahale aracı ile yeterli sayıda eğitimli personeli bulunduracak. Ayrıca dağıtım şirketi, acil durumlarda gerekli koordinasyonu sağlamak için kriz koordinasyon aracı temin edecek.

Öte yandan dağıtım şirketi; her ilde en az bir adet olmak şartıyla, nüfus verilerine göre 100 bin nüfusa en az bir adet olacak şekilde tüm illerde mobil jeneratörler bulunduracak.

KAÇAK KULLANIM İHBARLARI ANLIK DEĞERLENDİRİLECEK

Dağıtım şirketi; bağlantı başvurusu, arıza bildirimi, kaçak elektrik enerjisi kullanım ihbarları, şikâyetler ve dağıtım faaliyeti konularına ilişkin yapılan başvuruların alınması ve cevaplandırılması için yeterli donanım ve personele sahip kullanıcı hizmetleri merkezi kurmakla da yükümlü olacak. İhbar ve başvurulara bu kapsamda anlık olarak yanıt verilmesi sağlanacak. İl merkezleri ile nüfusu 50 binin üzerinde olan ilçelerde; proje onay, geçici kabul, sayaç kontrol, itiraz ve benzeri işlemleri, nüfusu 5 bin ile 50 bin arasında olan ilçelerde ise asgari olarak kullanıcıların başvurularının alınması hizmetlerini yürütmek üzere söz konusu il ve ilçelerde kullanıcı hizmetleri merkezi kurulacak.


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