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Dünyanın en iyi üniversiteleri listesi açıklandı! Türkiye'nin en iyi üniversiteleri hangisi?

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesi açıklandı! Türkiye'nin en iyi üniversiteleri hangisi?

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesi açıklandı. Times Higher Education (THE), 'Dünya Üniversite Sıralaması 2022' sonuçlarını açıkladı. Dünyanın ve Türkiye'nin en iyi üniversitelerinin yer aldığı sıralamada, İngiliz ve Amerikan üniversiteleri ilk 5'teki yerlerini korudu. İşte dünyanın en iyi üniversiteleri listesi...

Ekleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 12:28
Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 12:35
Dünyanın en iyi üniversiteleri listesi açıklandı! Türkiye'nin en iyi üniversiteleri hangisi?

2010 yılından itibaren alanlarında dünyanın en iyi üniversitelerinin belirlendiği listede 99 ülke ve bin 600'ün üzerinde üniversite bulunuyor. Listedeki üniversiteler bu yıl; eğitim/öğretim, araştırma, atıf, uluslararası görünürlük ve endüstri geliri gibi kriterler göz önüne alınarak hazırlandı.

Dünyada listesinin ilk sırasında Oxford Üniversitesi yer aldı. Daha sonra ise şu üniversiteler sıralandı:

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü

Harvard Üniversitesi

Stanford Üniversitesi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

Cambridge Üniversites

Türkiye'deki üniversitelerin 'Uluslararası Görünürlük' alanında sıralandığı listede, 801-1000 bandında en iyi 4 vakıf üniversitesi Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi olarak yer aldı.

Üniversiteleri 'Atıf' alanında ise sırasıyla; Çankaya Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi yer aldı.

Son olarak üniversitelerin 'Araştırma' alanındaki etkinliğinin incelendiği listede sırasıyla; Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi bulunuyor.


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