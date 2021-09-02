Cihat Tamer'dan skandal konuşma: 70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor ona rağmen inadına tiyatro yapıyoruz

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı ve tiyatrocu Ferhan Şensoy için İstiklal Caddesi'ndeki Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Törene katılan kızları Derya ve Ferhan Şensoy gözyaşları içinde babalarını ne kadar çok sevdiklerini anlatırken, kürsüye çıkan sanatçılar ise usta tiyatrocudan söz ederek taziye dileklerini iletti.



SKANDAL İFADELER DİKKAT ÇEKTİ



Törende ilginç bir konuşma da yapıldı.



Oyuncu Cihat Tamer iki gün önce hayatını kaybeden Ferhan Şensoy için düzenlenen törende skandal ifadeler kullandı.



Tamer '70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ama ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz' dedi.



