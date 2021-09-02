Büyükada'ya nasıl gidilir? Büyükada vapur seferleri ve saatleri

Adalar denildiğinde ilk akla gelen ada şüphesiz Büyükada'dır. Eski adı Prinkipos Adaları olan Büyükada tarihle olan ilgisini ilk günkü gibi muhafaza etmeye devam ediyor. Büyükada; Rum Yetimhanesi, Rum Yetimhanesi, Adalar Müzesi, Reşat Nuri Güntekin'in Evi, Müslüman Mezarlığı, Rum-Ortodoks Mezarlığı, Hamidiye Camii, Dilburnu ve daha pek çok gezilecek yere sahip olması sebebiyle de oldukça önemlidir. Peki, Büyükada'ya nasıl gidilir? İşte Büyükada vapur seferleri ve saatleri…





BÜYÜKADA'YA NASIL GİDİLİR?

BÜYÜKADA VAPURU NEREDEN KALKIYOR?



KADIKÖY BÜYÜKADA ARASI KAÇ SAAT?



EMİNÖNÜ BÜYÜKADA ARASI KAÇ SAAT?



HEYBELİADA'DAN BÜYÜKADA'YA NASIL GİDİLİR?



BÜYÜKADA BOSTANCI ARASI KAÇ SAAT?



BÜYÜKADA NEREDE?

BÜYÜKADA SEFER SAATLERİ



İSTANBUL ADALAR VAPURU



AVRUPA YAKASINDAN ADALAR'A NASIL GİDİLİR?



ANADOLU YAKASINDAN ADALAR'A NASIL GİDİLİR?



İstanbul Adaları içerisinde en büyüğü olan 'çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Pek çok insan adalara gitmenin zor olduğunu düşünse de Büyükada'ya şehir hatları vapuru ya da tekneler ile gidebilirsiniz. Vapurlar Eminönü, Beşiktaş, Kabataş, Kadıköy ve Bostancı iskelelerinden kalkarak pek çok adaya uğradıktan sonra Büyükada'ya gider. Bu durumda size en yakın semte giderek Büyükada'ya gitmek için vapura binebilirsiniz. Gün içerisinde pek çok saatte Büyükada seferi bulunmaktadır. Peki,Büyükada'ya giden vapurlar birbirinden farklı noktalardan kalkıyor. Şehir hatları vapuru ile Büyükada'ya gitmek için Eminönü, Beşiktaş, Kabataş, Kadıköy ve Bostancı vapur iskelelerini kullanabilirsiniz.Kadıköy'den kalkan vapurlar ile Büyükada'ya gitmek isteyen vatandaşlar ‘?' sorusunun cevabını araştırıyot. Büyükada'ya gidebilmek için Kadıköy'den kalkan Eminönü- Kadıköy-Adalar Şehir Hatları vapuruna bindiğinizde Büyükada'ya seyahat süresi yaklaşık 1 saat 10 dakika kadar sürmektedir. Bu vapur Kınalıada, Burgazada, Heybeliada'ya uğrayarak Büyükada'ya ulaşır. Peki,Eminönü'nden kalkan şehir hatları vapuru Kadıköy'e uğradıktan sonra Büyükada'ya geçmektedir. Kınalıada, Burgazada ve Heybeliada'ya uğrayan Eminönü Büyükada vapuru 1 saat 15 dakikada Büyükada'ya gider.Heybeliada'dan Büyükada'ya gidebilmek için şehir hatlarının Heybeliada'dan Büyükada'ya gidecek olan vapura binmek gerekmektedir.Bostancı vapur iskelesinden kalkan Bostancı-Adalar vapuru 35 dakikada Büyükada'ya varmaktadır.Prens Adaları olarak da bilinen Büyükada İstanbul Marmara Denizi açıklarında Maltepe sahiline 2 km kadar uzaklıkta yer almaktadır. İstanbul'da bulunan adaların en büyüğü olan Büyükada tarihi ve doğal güzellikleri ile de pek çok kişinin uğrak noktasıdır.Bostancı- Büyükada sefer saatleri:00.00-02.00-04.45-07.05-09.00-11.25-14.30-15.10-18.00-20.05-21.45Eminönü-Büyükada sefer saatleri:19.05Beşiktaş-Büyükada sefer saatleri:07.45-17.10-18.20-21.00Kabataş- Büyükada sefer saatleri:06.45-08.00-09.00-10.05-11.05-12.00-14.00-15.30-16.30-17.35-18.50-19.40-20.35-22.00-23.30Kadıköy-Bostancı sefer saatleri:07.10-08.25-9.25-10.30-11.30-12.25-14.25-15.55-16.55-18.00-19.25-20.05-21.00-22.25-23.55İstanbul'dan Adalar'a ulaşım sağlamak için Şehir Hatları'nın Bostancı – Adalar, Beşiktaş – Kınalıada – Burgazada, Beşiktaş – Heybeliada – Büyükada, Eminönü – Kadıköy – Adalar vapur hatları kullanılmaktadır.Bostancı -Adalar vapuru güzergahı şöyledir:Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kadıköy ve EminönüBeşiktaş – Kınalıada – Burgazada vapur hattı: Beşiktaş – Kınalıada – BurgazadaBeşiktaş- Heybeliada – Büyükada vapur hattı: Beşiktaş, Kınalıada, Burgazada, Heybeliadave BüyükadaEminönü- Kadıköy- Adalar vapur hattı; Eminönü, Kadıköy, Kınalıada, Burgazada, Heybeliada, Büyükada ve BostancıAvrupa yakasından adalar'a Beşiktaş, Kabataş ve Eminönü vapur iskeleleri üzerinden vapur ile ulaşım sağlanmaktadır.Anadolu yakasından Adalar'a gitmek için, Kadıköy, Bostancı, Kartal iskelelerinden Adalar'a kalkan vapur ve motorlara binilmektedir.