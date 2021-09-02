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Büyükada'ya nasıl gidilir? Büyükada vapur seferleri ve saatleri

Büyükada'ya nasıl gidilir? Büyükada vapur seferleri ve saatleri

İstanbul’un adaları arasında en büyük ada olan Büyükada aynı zamanda en çok ziyaretçisi olan adadır. Pek çok insanın İstanbul’da gezilecek yerler listesinde en başa yazdığı Büyükada doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Peki, İstanbul’a gelen herkesin mutlaka ziyaret etmek istediği Büyükada’ya nasıl gidilir? Büyükada vapur seferleri ve saatleri nedir? Büyükada’ya kaç saatte gidilir?

Ekleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 16:25
Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 16:29
Büyükada'ya nasıl gidilir? Büyükada vapur seferleri ve saatleri

Adalar denildiğinde ilk akla gelen ada şüphesiz Büyükada'dır. Eski adı Prinkipos Adaları olan Büyükada tarihle olan ilgisini ilk günkü gibi muhafaza etmeye devam ediyor. Büyükada; Rum Yetimhanesi, Rum Yetimhanesi, Adalar Müzesi, Reşat Nuri Güntekin'in Evi, Müslüman Mezarlığı, Rum-Ortodoks Mezarlığı, Hamidiye Camii, Dilburnu ve daha pek çok gezilecek yere sahip olması sebebiyle de oldukça önemlidir. Peki, Büyükada'ya nasıl gidilir? İşte Büyükada vapur seferleri ve saatleri

BÜYÜKADA'YA NASIL GİDİLİR?


İstanbul Adaları içerisinde en büyüğü olan ' Büyükada'ya nasıl gidilir?' çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Pek çok insan adalara gitmenin zor olduğunu düşünse de Büyükada'ya şehir hatları vapuru ya da tekneler ile gidebilirsiniz. Vapurlar Eminönü, Beşiktaş, Kabataş, Kadıköy ve Bostancı iskelelerinden kalkarak pek çok adaya uğradıktan sonra Büyükada'ya gider. Bu durumda size en yakın semte giderek Büyükada'ya gitmek için vapura binebilirsiniz. Gün içerisinde pek çok saatte Büyükada seferi bulunmaktadır. Peki, Büyükada vapuru nereden kalkıyor?

BÜYÜKADA VAPURU NEREDEN KALKIYOR?


Büyükada'ya giden vapurlar birbirinden farklı noktalardan kalkıyor. Şehir hatları vapuru ile Büyükada'ya gitmek için Eminönü, Beşiktaş, Kabataş, Kadıköy ve Bostancı vapur iskelelerini kullanabilirsiniz.



KADIKÖY BÜYÜKADA ARASI KAÇ SAAT?


Kadıköy'den kalkan vapurlar ile Büyükada'ya gitmek isteyen vatandaşlar ‘Kadıköy Büyükada arası kaç saat?' sorusunun cevabını araştırıyot. Büyükada'ya gidebilmek için Kadıköy'den kalkan Eminönü- Kadıköy-Adalar Şehir Hatları vapuruna bindiğinizde Büyükada'ya seyahat süresi yaklaşık 1 saat 10 dakika kadar sürmektedir. Bu vapur Kınalıada, Burgazada, Heybeliada'ya uğrayarak Büyükada'ya ulaşır. Peki, Eminönü Büyükada arası kaç saat?

EMİNÖNÜ BÜYÜKADA ARASI KAÇ SAAT?


Eminönü'nden kalkan şehir hatları vapuru Kadıköy'e uğradıktan sonra Büyükada'ya geçmektedir. Kınalıada, Burgazada ve Heybeliada'ya uğrayan Eminönü Büyükada vapuru 1 saat 15 dakikada Büyükada'ya gider.

HEYBELİADA'DAN BÜYÜKADA'YA NASIL GİDİLİR?


Heybeliada'dan Büyükada'ya gidebilmek için şehir hatlarının Heybeliada'dan Büyükada'ya gidecek olan vapura binmek gerekmektedir.

BÜYÜKADA BOSTANCI ARASI KAÇ SAAT?


Bostancı vapur iskelesinden kalkan Bostancı-Adalar vapuru 35 dakikada Büyükada'ya varmaktadır.

BÜYÜKADA NEREDE?


Prens Adaları olarak da bilinen Büyükada İstanbul Marmara Denizi açıklarında Maltepe sahiline 2 km kadar uzaklıkta yer almaktadır. İstanbul'da bulunan adaların en büyüğü olan Büyükada tarihi ve doğal güzellikleri ile de pek çok kişinin uğrak noktasıdır.

BÜYÜKADA SEFER SAATLERİ


Bostancı- Büyükada sefer saatleri:

00.00-02.00-04.45-07.05-09.00-11.25-14.30-15.10-18.00-20.05-21.45

Eminönü-Büyükada sefer saatleri:

19.05

Beşiktaş-Büyükada sefer saatleri:

07.45-17.10-18.20-21.00

Kabataş- Büyükada sefer saatleri:

06.45-08.00-09.00-10.05-11.05-12.00-14.00-15.30-16.30-17.35-18.50-19.40-20.35-22.00-23.30

Kadıköy-Bostancı sefer saatleri:

07.10-08.25-9.25-10.30-11.30-12.25-14.25-15.55-16.55-18.00-19.25-20.05-21.00-22.25-23.55

İSTANBUL ADALAR VAPURU


İstanbul'dan Adalar'a ulaşım sağlamak için Şehir Hatları'nın Bostancı – Adalar, Beşiktaş – Kınalıada – Burgazada, Beşiktaş – Heybeliada – Büyükada, Eminönü – Kadıköy – Adalar vapur hatları kullanılmaktadır.

Bostancı -Adalar vapuru güzergahı şöyledir:

Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kadıköy ve Eminönü

Beşiktaş – Kınalıada – Burgazada vapur hattı: Beşiktaş – Kınalıada – Burgazada

Beşiktaş- Heybeliada – Büyükada vapur hattı: Beşiktaş, Kınalıada, Burgazada, Heybeliadave Büyükada

Eminönü- Kadıköy- Adalar vapur hattı; Eminönü, Kadıköy, Kınalıada, Burgazada, Heybeliada, Büyükada ve Bostancı

AVRUPA YAKASINDAN ADALAR'A NASIL GİDİLİR?


Avrupa yakasından adalar'a Beşiktaş, Kabataş ve Eminönü vapur iskeleleri üzerinden vapur ile ulaşım sağlanmaktadır.



ANADOLU YAKASINDAN ADALAR'A NASIL GİDİLİR?


Anadolu yakasından Adalar'a gitmek için, Kadıköy, Bostancı, Kartal iskelelerinden Adalar'a kalkan vapur ve motorlara binilmektedir.

Büyükada'ya Nasıl Gidilir?


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