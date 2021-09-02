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Sağlık
Aşıla 95 milyon dozu geçti!

Aşıla 95 milyon dozu geçti!

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 95 milyon dozu geçti.

Ekleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 10:04
Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 10:32
Aşıla 95 milyon dozu geçti!

Sağlık Bakanlığı son aşılama sayısını paylaştı. Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 95 milyon dozu geçti.

İŞTE SON KORONA TABLOSU!

1 Eylül korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.

İşte son 24 saatin günlük korona son durum tablosu verileri şöyle;

VAKA SAYISI: 23 bin 946

VEFAT SAYISI: 290

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 164


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