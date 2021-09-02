Aşıla 95 milyon dozu geçti!

Sağlık Bakanlığı son aşılama sayısını paylaştı. Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 95 milyon dozu geçti.



İŞTE SON KORONA TABLOSU!



1 Eylül korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.



İşte son 24 saatin günlük korona son durum tablosu verileri şöyle;



VAKA SAYISI: 23 bin 946



VEFAT SAYISI: 290



İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 164