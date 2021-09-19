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Yol TV'den provokasyon: Erdoğan'ın sözlerini çarpıttı!

Yol TV'den provokasyon: Erdoğan'ın sözlerini çarpıttı!

Yol TV, yeni bir provokasyona imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt açıklamasına cevap olarak kurduğu "Abartılacak bir sorun yok ki" ifadesini, kira fiyatlarındaki artış için söylemiş gibi servis etti. Yalanın yayılmasının ardından tweeti kaldırdı.

Ekleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 15:08
Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 15:15
Yol TV'den provokasyon: Erdoğan'ın sözlerini çarpıttı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yirmi yıldır yurt sorununu çözemediler. Bir yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım' sözlerine cevap veren Erdoğan, şunları söyledi:

KILIÇDAROĞLU'NA CEVAP VERDİ

Hiçbir dönemde olmadığı kadar yoğun bir şekilde öyle bir yalan atıyor ki bir sene içinde Türkiye'de bu sorunu bitirecekmiş. Zaten böyle abartılacak bir sorun yok ki. Ne abartıyorsun? Şu anda bizim üniversite öğrencilerimize yönelik atılan bu adımlar hiç bir dönemde atılmış değil.

YALAN TWEETİ KALDIRDILAR

Bu sözler, Yol TV tarafından çarpıtıldı. Yol TV, Kılıçdaroğlu'na cevap olarak söylenenleri 'Erdoğan, fahiş kira artışına gösterilen tepkileri abartılı buldu: Abartılacak bir sorun yok ki ne abartıyorsun' diyerek servis etti.




Yol TV, yalanın yayılmasından sonra bu paylaşımını kaldırdı.


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