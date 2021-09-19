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Türkiye İspanya final maçı ne zaman? Türkiye İspanya maçı saat kaçta?

Türkiye İspanya final maçı ne zaman? Türkiye İspanya maçı saat kaçta?

Dünya 2.'si ve Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli takımı Türkiye’ye gurur yaşatmaya devam ediyor. Ay Yıldızlı takım çıktığı yarı final maçında Rusya'yı 5-2 mağlup ederek Türkiye tarihinde 4. kez adını Avrupa Şampiyonası finaline yazdırmayı başardı. Final ismini yazdıran ve Türkiye’nin rakibi olan bir diğer takım ise İspanya oldu. Peki, Türkiye İspanya Avrupa Şampiyonası final maçı ne zaman? Türkiye İspanya maçı saat kaçta? İşte 2021 Avrupa Şampiyonası Türkiye İspanya maçı hakkında merak edilenler…

Ekleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 13:57
Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 14:02
Türkiye İspanya final maçı ne zaman? Türkiye İspanya maçı saat kaçta?

2017 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya, 2018 Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan Ampute Futbol Milli Takımımız 2021 Avrupa Şampiyonası'a başarısıyla damga vurdu. Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda Milli takımımız adını finale yazdırdı. Final turuna kadar çıktığı tüm maçlarda üstün başarı elde eden A Milli Ampute futbol takımımız final maçında ise İspanya ile eşleşti. Peki, seyircinin heyecanla beklediği Türkiye İspanya maçı saat kaçta? Türkiye İspanya maçı hangi kanalda?

Türkiye İspanya Maçı Ne Zaman?


S2021 Avrupa Şampiyonası’nda Ampute futbol takımının final mücadelesine saatler kaldı. Merakla beklenen final maçına saatler kala heyecanlı bekleyiş başladı! Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği ampute futbol takımının final maçına saatler kala Türkiye İspanya maçı ne zaman sorusu sosyal medyanın gündemine geldi. Gerçekleştirilen resmi açıklamaya göre heyecanla beklenen Türkiye İspanya maçı 19 Eylül 2021 tarihinde ekranlara gelecek. Peki, Türkiye İspanya maçı saat kaçta?



Türkiye İspanya Maçı Saat Kaçta?


2021-2022 sezonunun büyük karşılaşmalarından biri olan Türkiye İspanya maçı 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek. Taraftarın heyecanla beklediği Türkiye İspanya maçı saat 21.00’de başlayacak.

Türkiye İspanya Maçı Hangi Kanalda?


Türkiye İspanya maçına saatler kala maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar Türkiye İspanya maçı hangi kanalda sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Merakla beklenen Türkiye İspanya maçı TRT SPOR YILDIZ ekranlarında naklen yayınlanacak. Peki, A Milli Ampute futbol takımının oyuncuları kimlerdir?

Ampute Milli Futbol Takımı Oyuncuları


Bülent Çetin, Alican Kuruyamaç, Şeyhmus Erdinç, Feyyaz Gözüaçık, Kemal Güleş, Ömer Güleryüz (Etimesgut Belediyespor), Selim Karadağ (Malatya Büyükşehir Belediyespor), Fatih Şentürk, Rahmi Özcan (Şahinbey Belediyesi Gençlikspor), İsmail Korkmaz, Serkan Dereli (Pendik Engelliler), Okan Şahiner (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), Rüstem Kurhan (İzmir Büyükşehir Belediyespor)



Türkiye İspanya final maçı bu akşam saat 21.00’de TRT SPOR YILDIZ ekranlarında!

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