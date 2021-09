Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti: Yeni fırsat olacak

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, 'Büyümede olan ihracatımızda finans ihtiyacımız karşılanacak. Ayrıca, fuar merkezlerinin çeşitlenip büyümesi dünyadan bütün alıcıların ülkemize gelmesini sağlayacaktır. Uzak ülkeler ile pandemi döneminde bile online olarak ilişkilerimizi sürdürdük. Bu süreçten sonra da canlı olarak bu ilişkilerimize başlamış olacağız. İhracatımız şu ana kadar sürekli yüzde 50 artarak devam ediyor. Bu yılı da bu artış oranlarıyla kapatacağız. Hedefimiz, yılı 11,5 milyar dolar ihracat ile kapatmak.' ifadelerini kullandı.



'BU YÖNDE ATILACAK TÜM ADIMLARIN SEKTÖR OLARAK HER ZAMAN YANINDAYIZ'



Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan da şunları kaydetti:



'İhracat adına alınan kararlardan dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İhracatçılar olarak bizleri olumlu anlamda etkileyecek bu kararlarla ülke ekonomimize katkı sunmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin yeni fuar merkezlerine ihtiyacı var. Bu yönde atılacak tüm adımların sektör olarak her zaman yanındayız. Aynı zamanda uzak ülkelere ihracat noktasında bizler de sektör olarak üzerimize düşeni yapacağız.



Bu yılın ilk 8 ayında değerde ulaştığımız ihracat rakamı, geçen senenin toplam rakamının da üzerine çıkmış durumda. 2020'de değerde 12,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişken, bu yılın henüz ilk 8 ayında 13,2 milyar dolara ulaştık. Miktar bazında ise 2020 yılında 20,3 milyon tonluk ihracatımıza karşın 2021 yılının ağustos sonunda ihracatımız 15,3 milyon tona ulaştı.'



'BU ADIMLAR İHRACATÇI FİRMALARIN NOKTA ATIŞI İHTİYAÇLARINA DESTEK OLACAK'



Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği'nden (EVSİD) Başkanı Talha Özger ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihracatı ne kadar önemsediğini kendilerine belirlediği hedeflerden bildiklerini, yeni dönemde bu desteğin artarak devam etmesinin çok olumlu olduğu aktardı.



EVSİD olarak sürekli sektörün nabzını tutarak ihracatın arttırılması konusunda firmaların görüşlerini aldıklarını belirten Özger, şu değerlendirmelerde bulundu:



'Bu açıdan kurulması düşünülen İhracatı Geliştirme Fonu ve Eximbank sermayesinin arttırılması ihracatçı firmalarımızı finansman açısından rahatlatacak. İstanbul'da yeni bir fuar merkezinin kurulması sayesinde ise içinde bulunduğumuz coğrafya cazibe merkezi olabilir ve tüm üreticilerimizi ihracata açma fırsatı yakalayabiliriz. Uzak ülkeler stratejisi, özellikle Çin'in alternatifinin arandığı bir konjonktürde bizlerin Amerika, Kanada, Latin Amerika ve Asya pazarlarına erişimimiz için çok önemli. Bizler son 5 yıldır özellikle bu coğrafyalarda birçok etkinlik gerçekleştirdik ve pazarın ne denli bakir ve potansiyel barındırdığını yakından görme fırsatı bulduk. Genel anlamda tüm bu adımlar ihracatçı firmaların nokta atışı ihtiyaçlarına destek olacak nitelikte.'



'İHRACATTA ARTIŞ HIZI İVMESİNİN BU GELİŞMELERLE ARTMASINI BEKLEYEBİLİRİZ'



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, 'Eximbank ve İhracatı Geliştirme Fonu'nun kurulacak olması, ihracatın 200 milyar doların üzerine çıktığı bu dönemde en önemli eksiğin devletimiz tarafından tespit edildiğini çok net bir şekilde görmüş olmak ve bununla ilgili çözüm üretildiğini bilmek açısından bizleri çok mutlu ediyor.' ifadesini kullandı.



Finansa erişimin, ihracatın gelişimindeki en önemli sıkıntılardan biri olduğunu vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:



'Bu konu ile ilgili teminatlar noktasında birtakım rahatlatıcı formüller geliştirileceği söylendi. İhracatta artış hızı ivmesinin de bu gelişmelerle beraber artmasını bekleyebiliriz. Hedefimiz olan 300 milyar dolara daha hızlı bir şekilde ulaşabiliriz. Fuar merkezi kararı da çok önemli. Daha derli toplu, entegre bir fuar alanına her zaman ihtiyaç olduğunu söylemiştik. Sıfırdan planlanacak, her türlü ihtiyacı karşılayacak bir fuar merkezi zaten birçok ihracatçının talepleri arasındaydı.



Uzak ülkeler stratejisi konusu zaten benim de birkaç defa dile getirdiğim bir konu. Uzak ülkelerin aslında 'uzak' olmadığını, 'Uzak Doğu' kelimesi kullanılırken aslında bize dayatılmış bir kalıp olduğunu defalarca kez dile getirdim. Birçok sanayicimiz Çin'i sadece ithalat yapılacak bir ülke olduğunu düşünürken, ben Çin'e ihracat yapmamız gerektiğini ısrarla belirtmiştim.'