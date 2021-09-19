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Kemal Kılıçdaroğlu: Sorunları HDP'yle çözebiliriz

Kemal Kılıçdaroğlu: Sorunları HDP'yle çözebiliriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, peş peşe gelen restler sonrası HDP'yi ittifak içinde tutmak için çabalıyor. Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu savunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz" diyerek sorunları HDP ile birlikte çözebileceklerini söyledi.

Ekleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 17:11
Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 18:07
Kemal Kılıçdaroğlu: Sorunları HDP'yle çözebiliriz

Millet İttifakı'nda 2023 seçimleri için yoğun bir strateji çalışması yürütülürken, HDP'nin ittifaka dahil olup olmayacağı konusu netlik kazanmadı. Art arda açıklamalar yapan HDP'liler ise Millet İttifakı'na rest çekmeye devam ediyor.

HDP'DEN ARD ARDA RESTLER

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı'na 'Bizi sadece seçimlerde hatırlamayın. Peşinen söyleyelim, HDP'yi ciddiye almayanlar kaybeder' demişti.

31 MART'TAKİ DESTEĞİ BEKLEMEYİN

HDP'li Ferhat Encü, 'HDP'nin istemediği kişi cumhurbaşkanı olamaz' ifadesini kullanmıştı. HDP'li Pervin Buldan ise 'Kimse bizden 31 Mart'taki desteği beklemesin' şeklinde konuşmuştu.

CHP'DEN 'İTTİFAKTA KALIN' ÇABASI

Bu ve benzeri HDP'den gelen çok sayıda açıklama sonrası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi ittifak içinde tutmak için çabalarını sürdürüyor. Son olarak Günel Cantak'ın 'Bay Kemal ve İttifakları' belgeseline konuşan Kılıçdaroğlu, sorunları HDP ile çözebileceklerini söyledi.

'HDP'YLE ÇÖZECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Türkiye'de 'Kürt sorunu' olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, 'Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim' dedi.


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