İstanbul'da yakalanan gri listedeki DHKP/C'li terörist Kerim Kaya tutuklandı

İçişleri Bakanlığı’nın Terör Arananlar Listesi'nin Gri Kategorisi’nde yer alan DHKP-C Üyesi yakalandı ve tutuklandı. Tutuklanan teröristin örgütün silahlı kanadı içerisinde faaliyet yürüttüğü ve devlet yönetim kademelerindeki görevliler ve örgütsel davalara bakan hakim ve savcılara yönelik suikast ve intihar saldırıları şeklinde terör saldırıları arayışı içinde olduğu öğrenildi.