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İngiltere merkezli Global Risk Insights'tan Türkiye'nin bölgedeki rolüne vurgu

İngiltere merkezli Global Risk Insights'tan Türkiye'nin bölgedeki rolüne vurgu

Ankara'nın Afganistan'daki hamlesi ve Körfez ülkeleriyle yeni dönemde kurduğu ilişkiler analiz edildi. "Erdoğan, Batı ve Körfez ile ilişkileri geliştirme konusunda güçlü konumda" saptaması yapıldı.

Ekleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 10:30
Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 10:35
İngiltere merkezli Global Risk Insights'tan Türkiye'nin bölgedeki rolüne vurgu

Londra Ekonomi Okulu bünyesindeki Global Risk Insights, Türkiye'nin özellikle son dönemde uluslararası arenadaki konumunu mercek altına aldı.

'Erdoğan, Afganistan'da stratejik fırsat yakaladı' başlıklı analizde, Ankara'nın stratejik bölgesel öneminin göze çarptığı kaydedildi.

TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Bölge ülkeleriyle Tükiye arasındaki ilişkilerin ele alındığı yazıda, 'İran'ın Afganistan'da ortaya koyduğu zorluk, Türkiye'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerini geliştirmek için iyi bir konumda olduğu anlamına geliyor.' denildi.

'MISIR, TÜRKİYE İLE UZLAŞMAYA İSTEKLİ'

Katar ablukasının sona ermesinin Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin yeniden inşasının önündeki önemli bir engeli kaldırdığı, Riyad'ın müttefiki Mısır'ın da Doğu Akdeniz'de Türkiye ile uzlaşmaya istekli olduğu ifade edildi.

'BAE HAMLELER YAPTI, ERDOĞAN GÜÇLÜ KONUMDA'

'Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ile yeniden ilişki kurmak için hamleler yaptı.' değerlendirmesinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı ve Körfez ile ilişkileri geliştirme konusunda güçlü konumda olduğunun altı çizildi.



'BRÜKSEL BASKI ALTINDA'

Türkiye'nin, Avrupa'ya düzensiz göçün yönetiminde Brüksel için önemli bir ortak olduğu belirtilen yazının devamında şöyle denildi:

'Afganistan krizinin bir sonucu olarak mülteci akını riski, Brüksel'in Ankara ile 2016 göç anlaşmasını yeniden gözden geçirme baskısı altında olduğu anlamına geliyor.

ERDOĞAN'IN AVRUPA'YA UYARISI

'Bu fırsatı bilen Erdoğan, bir televizyon konuşmasında, AB'yi ülkesinin 'Avrupa'nın mülteci deposu olmak gibi bir görevi, sorumluluğu veya zorunluluğu olmadığı' konusunda uyardı.

'ANKARA İLE ÇALIŞMAK AB VE ABD'NİN ÇIKARINA'

Afganistan'daki Türk diplomatik varlığının devam etmesi, bölgeyi istikrara kavuşturmak için Ankara ile çalışmanın AB ve ABD'nin çıkarına olacağı anlamına geliyor.

AB, başta Türkiye olmak üzere üçüncü ülkelerin katılımını bölgesel güvenliğin anahtarı olarak görüyor.'


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