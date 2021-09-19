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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76'ncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere bugün ABD'ye gidecek.

Ekleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 09:58
Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 10:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, bugün yola çıkıyor.

İLK OLARAK NEW YORK'TAKİ TÜRKEVİNİN AÇILIŞINI YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde ilk olarak 20 Eylül Pazartesi günü, New York'ta inşa edilen Yeni Türkevi binasının açılışını yapacak.

21 EYLÜL'DE BM GENEL KURULU'NDA KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra, 'Kovid-19 Salgınının Atlatılması, Sürdürülebilirliğin Yeniden İnşası, Gezegenin İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi, İnsanların Haklarına Saygı ve Birleşmiş Milletler'in Yeniden Canlandırılması İçin Dayanıklılığın Umut Yoluyla Tesisi' temasıyla yapılacak 76'ncı Genel Kurul'un ilk günü olan 21 Eylül'de hitaplarını gerçekleştirecek.

'DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN' KONFERANSI

Ziyaret vesilesiyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerde bulunacağı bildirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' başlıklı konferans kapsamında ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek.

ABD BASININA RÖPORTAJLAR VERECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki basın yayın kuruluşlarına mülakatlar vermesi ve Türk-Amerikan İş Konseyince (TAİK) ABD iş dünyasının temsilcilerinin iştirakiyle düzenlenecek 11'inci Türkiye Yatırım Konferansı geleneksel Gala Yemeği'ne katılması öngörülüyor.


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