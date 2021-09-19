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CHP'li Ünal Çeviköz'den skandal 'Mavi Vatan' sözleri! Yunan ile ağız birliği yaptı

CHP'li Ünal Çeviköz'den skandal 'Mavi Vatan' sözleri! Yunan ile ağız birliği yaptı

CHP'li Ünal Çeviköz, Yunanistan ile aynı dili kullanarak Türkiye'nin Mavi Vatan politikasını hedef aldı. Çeviköz, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 09:23
Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 09:34
CHP'li Ünal Çeviköz'den skandal 'Mavi Vatan' sözleri! Yunan ile ağız birliği yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, skandal açıklamalarda bulundu.

Çeviköz, yaptığı açıklamada Türkiye'nin devletler hukuku tarafından tanınan, üzerinde egemenlik hakkı kullanabileceği deniz yetki alanları anlamına gelen 'Mavi Vatan' kavramını
hedef aldı.

'SALDIRGAN VE YAYILMACI BİR ALGI YARATIRSINIZ'

Ünal Çeviköz, 'Mavi Vatan'ın tarifine baktığınız bu aslında zaman egemenlik haklarının ötesinde alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören
bir kavram.' ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız.'

İLK SKANDALI DEĞİL

Çeviköz Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın Karabağ'daki işgaline son verdiği harekat sırasında da 'Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor' ifadelerini kullanmıştı


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