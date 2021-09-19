CHP’li İbrahim Kaboğlu: Kavala ve Demirtaş’ı derhal serbest bırakın

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ve "Anayasa'yı ihlal" ile "siyasal veya askeri casusluk" suçlarından yargılanan Osman Kavala için 'serbest bırakılsın' çağrısı yaptı. Kaboğlu, "Türkiye, derhal Kavala ve Demirtaş kararlarının gereğini yapmalıdır" dedi.
Millet İttifakı üyesi partilerden, 'Anayasa'yı ihlal' ile 'siyasal veya askeri casusluk' suçlarından yargılanan Osman Kavala ve terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için özgürlük çağrıları yapılmaya devam ediliyor.
CHP'DEN YENİ ÇAĞRI
Geçtiğimiz aylarda CHP, HDP, SP ve İYİ Parti arasında yapılan “Federasyon Anayasası” için yürütülen görüşmelere başkanlık etmesiyle gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, bu çağrıyı yapan son kişi oldu.
DERHAL BIRAKILSINLAR
Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Kaboğlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, Kavala ve Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini yinelediğini belirterek 'Türkiye, derhal Kavala ve Demirtaş kararlarının gereğini yapmalıdır' dedi.