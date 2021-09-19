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CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden heykelli kıyı temizliği

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden heykelli kıyı temizliği

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi, Lara sahilindeki kıyı temizliğinin ardından toplanılan çöplerle heykel yaptı.

Ekleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 09:43
Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 09:57
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden heykelli kıyı temizliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi kıyıların ve denizlerin korunmasına yönelik farkındalık oluşturma amacıyla 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde ‘Deniz Bizim, Plaj Bizim, Çöpüme Sahip Çıkalım' sloganıyla Lara sahilinde kıyı temizliği yaptı.

GELİŞİ GÜZEL ATILAN ÇÖPLER TEMİZLENDİ

Lara Sahili'ndeki Ekdağ tesislerine ait sahil bandında düzenlenen etkinlik kapsamında gelişi güzel atılan çöpler tek tek toplanarak, sahil temizlendi.

Cam, plastik, metal, maske ve izmarit gibi çöpler ayrıştırılarak sahilde sergilendi.



PET ŞİŞE VE ATIKLARDAN HEYKEL YAPILDI

Etkinlikte sahillerden toplanan pet şişe ve poşet gibi atık malzemelerden yapılan heykeller sergilendi.



Gerçekleştirilen etkinliğe katılan vatandaşlar, topladıkları çöplerin sergilenmesinin ardından sahilden ayrıldı.


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