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Bu kadarına da pes diyeceğiniz bir olay! CHP'li Eskişehir Belediyesi'ne bağlı su tesisinde şok! Damacanadan hortum çıktı!

Bu kadarına da pes diyeceğiniz bir olay! CHP'li Eskişehir Belediyesi'ne bağlı su tesisinde şok! Damacanadan hortum çıktı!

Eskişehir'de belediyenin Kalabak suyu ile doldurulan damacananın, içinde yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda bulunan hortumla satıldığı ortaya çıktı. Olay ile ilgili soruşturma başlatan ESKİ Genel Müdürlüğü, 4 personelin görevine son verildiğini açıkladı.

Ekleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 17:01
Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 17:09
Bu kadarına da pes diyeceğiniz bir olay! CHP'li Eskişehir Belediyesi'ne bağlı su tesisinde şok! Damacanadan hortum çıktı!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kalabak suyu tesislerinde dolumu yapılan 12 litrelik damacananın, içinde yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda bulunan hortumla satıldığı ortaya çıktı.

Damacanayı alan tüketicinin şikayeti üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü inceleme başlattı. Dolum tesislerindeki güvenlik
kameralarını incelemeye alan ESKİ, ihmali olduğu tespit edilen 4 personelin işten çıkarıldığını duyurdu.



ESKİ tarafından yapılan açıklamada 'ESKİ Genel Müdürlüğü'nce olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. ESKİ Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yasal süreleri içerisinde yürütülen
soruşturma tamamlanmış olup, dosya ESKİ ve Espark A.Ş. disiplin kurullarına sevk edilmiştir. Disiplin kurullarınca olayda kusuru bulunan 4 çalışanın iş akitlerinin feshine karar verilmiştir. Bunun yanı sıra, kurumca konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır' denildi. AK Parti Eskişehir İl Başkan Zihni Çalışkan da tüketiciyi korumak için suç duyurusunda
bulunduklarını açıkladı.



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