Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulunuyor...



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:



Görüşmelerin ilk gününde 21 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. BM'nin gündeminde yer alan temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağım. BM Genel Sekreterinin yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ile ikili görüşmelerim olacak. ABD'deki vatandaşlarımızla bir araya geleceğim. ABD'deki bazı baın yayın organı temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştireceğim.



Başkan Erdoğan, kira ve gıda artışlarıyla ilgili 'Bu zulmün önüne geçeceğiz' mesajını verdi.



ÜNİVERSİTE YURTLARI AÇIKLAMASI



Yurtlar konusunda üniversite öğrencilerimize yönelik atılan adımlar hiçbir dönemde atılmış değil. Yurtlar konusunda üniversite öğrencilerimize yönelik atılan adımlar hiçbir dönemde atılmış değil. Üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liraydı. Bursları 650 TL'ye çıkardı. Harçları kim kaldırdı, biz kaldırdık.



Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarının üzerine giderek kaldıracağız. ABD dönüşü bizzat ilgileneceğim.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 19-22 Eylül 2021 tarihlerinde ABD'de ziyaretlerde bulunacak.



Erdoğan, 20 Eylül Pazartesi günü, New York'ta inşa edilen Yeni Türkevi binasının açılışını yapacak.



21 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda konuşacak



Başkan Erdoğan, 'COVID-19 Salgınının Atlatılması, Sürdürülebilirliğin Yeniden İnşası, Gezegenin İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi, İnsanların Haklarına Saygı ve Birleşmiş Milletler'in Yeniden Canlandırılması İçin Dayanıklılığın Umut Yoluyla Tesisi' temasıyla yapılacak 76'ncı Genel Kurul'un ilk günü olan 21 Eylül'de hitaplarını gerçekleştirecek.



ÇOK SAYIDA LİDERLE İKİLİ GÖRÜŞME YAPACAK



Ziyaret vesilesiyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerde bulunacağı bildirilen Başkan Erdoğan, ayrıca Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' başlıklı konferans kapsamında ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek.



ABD'DEKİ BASIN KURULUŞLARINA MÜLAKATLAR VERECEK



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki basın yayın kuruluşlarına mülakatlar vermesi ve Türk-Amerikan İş Konseyince (TAİK) ABD iş dünyasının temsilcilerinin iştirakiyle düzenlenecek 11'inci Türkiye Yatırım Konferansı geleneksel Gala Yemeği'ne katılması öngörülüyor.

