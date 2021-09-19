22 Eylül ŞOK Kataloğu ŞOK’a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK’ta Bu Salı Nelerde İndirim Var? ŞOK 22 Eylül kataloğunda ne var? 22 Eylül ŞOK Aktüel Ürünleri

İndirimli ürünleri takip edenler için ŞOK 18 Ağustos kataloğu yayınlandı! Onlarca fırsat ürününün yer aldığı ŞOK 22 Eylül kataloğu bu Salı günü itibariyle geçerli sayılacak. Haftanın yayınlanan ŞOK kataloğuna göre bu hafta onlarca üründe indirim uygulanacak. Peki, pek çok indirim severin merakla takip ettiği 18 Ağustos ŞOK kataloğunda neler indirimde? 22 Eylül ŞOK Kataloğu ŞOK’a bu hafta Neler Gelecek? ŞOK 22 Eylül kataloğunda ne var? 22 Eylül ŞOK Aktüel Ürünleri
22 Eylül 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim takip eden kişilerle paylaşıldı! Kırtasiye malzemelerinin yoğunlukta olduğu ŞOK aktüel ürünler kataloğunda onlarca indirimli ürünlere yer verildi. Peki, 22 Eylül ŞOK Kataloğunda neler indirimde? ŞOK’a bu hafta neler gelecek? İşte 22 Eylül aktüel ürünler kataloğu…
Büyük boy valiz 119 tl
Orta boy valiz 109 tl
Kabin boy valiz 89.90 tl
Erkek kemer 9.99 tl
Erkek çapraz omuz çantası 22.95 tl
Parla dekoratif avize 69.90 tl
Banker masa lambası 149 tl
Gokidy oyuncak ütü masası 14.95 tl
Halka atma oyuncağı 27.95 tl
Oyuncak süpürge 24.95
Paşabahçe 2'li kapaklı kase 275 cc 12.95 tl
Chef karıştırma ve saklama kabı 2500 cc 24.95 tl
3'lü city su bardağı
6'lı çay bardağı 140 cc 16.95 TL
borcam kare tencere 1170 cc 29.95 TL
22 Eylül ŞOK kataloğu içerisinde yer alan ürünleri tüm ŞOK mağazalarından elde edebilirsiniz