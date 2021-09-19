USD (Alış - Satış) : 8,57 - 8,58 EURO (Alış - Satış) : 10,09 - 10,11
Ana Sayfa.
Güncel
22 Eylül ŞOK Kataloğu ŞOK’a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK’ta Bu Salı Nelerde İndirim Var? ŞOK 22 Eylül kataloğunda ne var? 22 Eylül ŞOK Aktüel Ürünleri

22 Eylül ŞOK Kataloğu ŞOK’a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK’ta Bu Salı Nelerde İndirim Var? ŞOK 22 Eylül kataloğunda ne var? 22 Eylül ŞOK Aktüel Ürünleri

İndirimli ürünleri takip edenler için ŞOK 18 Ağustos kataloğu yayınlandı! Onlarca fırsat ürününün yer aldığı ŞOK 22 Eylül kataloğu bu Salı günü itibariyle geçerli sayılacak. Haftanın yayınlanan ŞOK kataloğuna göre bu hafta onlarca üründe indirim uygulanacak. Peki, pek çok indirim severin merakla takip ettiği 18 Ağustos ŞOK kataloğunda neler indirimde? 22 Eylül ŞOK Kataloğu ŞOK’a bu hafta Neler Gelecek? ŞOK 22 Eylül kataloğunda ne var? 22 Eylül ŞOK Aktüel Ürünleri

Ekleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 13:15
Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 13:25
22 Eylül ŞOK Kataloğu ŞOK’a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK’ta Bu Salı Nelerde İndirim Var? ŞOK 22 Eylül kataloğunda ne var? 22 Eylül ŞOK Aktüel Ürünleri

22 Eylül 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim takip eden kişilerle paylaşıldı! Kırtasiye malzemelerinin yoğunlukta olduğu ŞOK aktüel ürünler kataloğunda onlarca indirimli ürünlere yer verildi. Peki, 22 Eylül ŞOK Kataloğunda neler indirimde? ŞOK’a bu hafta neler gelecek? İşte 22 Eylül aktüel ürünler kataloğu







Büyük boy valiz 119 tl
Orta boy valiz 109 tl
Kabin boy valiz 89.90 tl
Erkek kemer 9.99 tl
Erkek çapraz omuz çantası 22.95 tl
Parla dekoratif avize 69.90 tl
Banker masa lambası 149 tl
Gokidy oyuncak ütü masası 14.95 tl



Halka atma oyuncağı 27.95 tl
Oyuncak süpürge 24.95
Paşabahçe 2'li kapaklı kase 275 cc 12.95 tl
Chef karıştırma ve saklama kabı 2500 cc 24.95 tl
3'lü city su bardağı
6'lı çay bardağı 140 cc 16.95 TL
borcam kare tencere 1170 cc 29.95 TL






22 Eylül ŞOK kataloğu içerisinde yer alan ürünleri tüm ŞOK mağazalarından elde edebilirsiniz

Şok 22 Eylül Kataloğu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı