21 Eylül BİM Kataloğu BİM’e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Salı Nelerde İndirim Var? BİM 21 Eylül kataloğunda ne var? 21 Eylül BİM Kataloğu

Bim 21 Eylül kataloğu yayınlandı! 21 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu severler ile paylaşıldı. BİM marketlerinde bu hafta elektrikli ev aletlerinden, tekstile, mutfak eşyalarından beyaz eşyaya, bahçe aletlerinden gıdaya onlarca ürün indirimli ürün 21 Eylül’de raflardaki yerini alacak. Peki, BİM’e bu hafta neler gelecek? BİM’de bu salı nelerde indirim var? BİM 21 Eylül kataloğunda ne var? İşte 21 Eylül BİM Aktüel ürünler kataloğu…
Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizilerinin ekrana geldiği 18 Eylül Cumartesi akşamı; Kardeşlerim, Son Yaz ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 18 Eylül Cumartesi günü reyting birincisi kim oldu? İşte 18 Eylül Cumartesi reyting sonuçları…