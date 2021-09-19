21 Eylül BİM Kataloğu BİM’e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Salı Nelerde İndirim Var? BİM 21 Eylül kataloğunda ne var? 21 Eylül BİM Kataloğu

Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizilerinin ekrana geldiği 18 Eylül Cumartesi akşamı; Kardeşlerim, Son Yaz ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 18 Eylül Cumartesi günü reyting birincisi kim oldu? İşte 18 Eylül Cumartesi reyting sonuçları…





18 Eylül Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı mı?



18 EYLÜL TOTAL 10 PROGRAM



18 EYLÜL AB İLK 10 PROGRAM



18 EYLÜL ABC İLK 10 PROGRAM



Milyonlarca seyircinin heyecanla sorduğu ’?’ sorusuna yanıt geldi. Bu sabah yayınlanan verilere göreaçıklandı.KARDEŞLERİM ATVGÖNÜL DAĞI TRT1KARDEŞLERİM ÖZET ATVMASTERCHEF TÜRKİYEGÖNÜL DAĞI ÖZET TRT1SON YAZ FOXGÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU SHOW TVSHOW ANA HABERSON YAZ ÖZETHAVA DURUMUGÖNÜL DAĞI TRT1MASTERCHEF TÜRKİYE TV8KARDEŞLERİM ATVSON YAZ FOXGÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONUSON YAZ ÖZET FOXŞARKILAR BİZİ SÖYLER KANAL DMASTERCHEF TÜRKİYE ÖZET TV8KARDEŞLERİM ÖZET ATVGÖNÜL DAĞI TRT1KARDEŞLERİM ATVMASTERCHEF TÜRİYE TV8SON YAZ FOX TVGÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONUGÖNÜL DAĞI ÖZETKARDEŞLERİM ÖZETMASTERCHEF TÜRKİYE ÖZET TV8ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KANAL Dİşte