USD (Alış - Satış) : 8,57 - 8,58 EURO (Alış - Satış) : 10,09 - 10,11
Ana Sayfa.
Güncel
21 Eylül BİM Kataloğu BİM’e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Salı Nelerde İndirim Var? BİM 21 Eylül kataloğunda ne var? 21 Eylül BİM Kataloğu

21 Eylül BİM Kataloğu BİM’e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Salı Nelerde İndirim Var? BİM 21 Eylül kataloğunda ne var? 21 Eylül BİM Kataloğu

Bim 21 Eylül kataloğu yayınlandı! 21 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu severler ile paylaşıldı. BİM marketlerinde bu hafta elektrikli ev aletlerinden, tekstile, mutfak eşyalarından beyaz eşyaya, bahçe aletlerinden gıdaya onlarca ürün indirimli ürün 21 Eylül’de raflardaki yerini alacak. Peki, BİM’e bu hafta neler gelecek? BİM’de bu salı nelerde indirim var? BİM 21 Eylül kataloğunda ne var? İşte 21 Eylül BİM Aktüel ürünler kataloğu…

Ekleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 11:44
Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 11:49
21 Eylül BİM Kataloğu BİM’e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Salı Nelerde İndirim Var? BİM 21 Eylül kataloğunda ne var? 21 Eylül BİM Kataloğu

Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizilerinin ekrana geldiği 18 Eylül Cumartesi akşamı; Kardeşlerim, Son Yaz ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 18 Eylül Cumartesi günü reyting birincisi kim oldu? İşte 18 Eylül Cumartesi reyting sonuçları

18 Eylül Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı mı?


Milyonlarca seyircinin heyecanla sorduğu ’ 18 Eylül Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı?’ sorusuna yanıt geldi. Bu sabah yayınlanan verilere göre 18 Eylül Cumartesi reyting sonuçları açıklandı.



18 EYLÜL TOTAL 10 PROGRAM


KARDEŞLERİM ATV

GÖNÜL DAĞI TRT1

KARDEŞLERİM ÖZET ATV

MASTERCHEF TÜRKİYE

GÖNÜL DAĞI ÖZET TRT1

SON YAZ FOX

GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU SHOW TV

SHOW ANA HABER

SON YAZ ÖZET

HAVA DURUMU

18 EYLÜL AB İLK 10 PROGRAM


GÖNÜL DAĞI TRT1

MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

KARDEŞLERİM ATV

SON YAZ FOX

GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

SON YAZ ÖZET FOX

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KANAL D

MASTERCHEF TÜRKİYE ÖZET TV8

KARDEŞLERİM ÖZET ATV


18 EYLÜL ABC İLK 10 PROGRAM


GÖNÜL DAĞI TRT1

KARDEŞLERİM ATV

MASTERCHEF TÜRİYE TV8

SON YAZ FOX TV

GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

GÖNÜL DAĞI ÖZET

KARDEŞLERİM ÖZET

MASTERCHEF TÜRKİYE ÖZET TV8

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KANAL D



İşte 18 Eylül 2021 reyting sonuçları

18 Eylül Reyting Sonuçları


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı