2021 ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI ALES SORULARI AÇIKLANDI MI?

ALES soruları ve cevapları, 2021 ALES sınavına giren adaylar tarafından araştırılmaya başladı. Akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerin katılım gerçekleştirdiği ALES'in soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından açıklanacak. ALES sonuçlarının ise daha ileri bir tarihte yayınlanacağı düşünülüyor. Peki, ALES soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte 2021 Akademik Personel Seçme sınavı hakkında merak edilenler…





ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?



ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ALES BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



ALES Başvurusu Nasıl Yapılır?



19 Eylül 2021 tarihi itibariyle senenin son ALES sınavı gerçekleştirildi. Akademik kariyer hedefi olan adayların girdiği ALES sınavının gün içerisinde tamamlanmasının ardından pek çok aday ‘ALES soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Her yıl ÖSYM tarafından açıklanan ALES soru ve cevap anahtarı bu yıl da ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden yayınlanacak. Peki,ALES soruları ve cevapları geçtiğimiz sınavda sınavın tamamlanmasının ardından 2 gün sonra erişime açık hale getirilmişti. Bugün gerçekleştirilen ALES sınavının soru ve cevap anahtarının da önümüzdeki iki gün içerisinde açıklanması bekleniyor.19 Eylül tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES sınavının ÖSYM'nin değerlendirmelerini gerçekleştirmesinin ardından 14 Ekim tarihinde erişime açılacak.ALES Başvuru BelgeleriALES için başvuru evrakları ÖSYM Sınav Merkezi'ne giderken şu şekilde istenmektedir:Aday başvuru kayıt formu ( Adayın doldurmuş ve imzalamış olması gerekmektedir.)Yurtdışında olan adaylar için durumu kanıtlayan resmi belge ( Pasaportta bulunan giriş çıkış damga sayfasının fotokopisi )Eğitim durumunu gösteren belge,Sağlık ve Engel formu ( Sistemde kayıtlı değilse talep edilmektedir.),Aday başvuru kayıt formu fotokopisi,Sağlık raporu örneği,Engel durumu belgesi,ALES sınavının gerçekleştirilmesi üzerine pek çok sınav adayı ALES başvurusu nasıl yapılır? sorusunu gündeme getirdi. ALES sınavına ilk kez girecek olan adayların merakla beklediği ALES başvurusu için elektronik ortam kullanılacak. Bu konuda adayların nasıl bir yol izlemesi gerektiği hakkında ÖSYM tarafından ALES kılavuzu yayınlandı. ALES başvurusu gerçekleştirmek isteyen adaylar ilk olarak ALES başvuru süresi içerisinde ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden aday bilgileri ile sisteme giriş gerçekleştirmelidir. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapacak olan adaylar sınav başvuru formunu doldurmalıdır. Ardından ÖSYM tarafından verilen süre içerisinde sınav başvuru ücreti yatırılmalıdır. ALES başvuru ücretleri ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar aracılığı ile ATM ve online sistem üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu'nun resmi web sitesi üzerinden yayınlanacak.