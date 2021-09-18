İngilizlerden olay yaratan analiz: Türkiye’yle anlaşmak için sıraya girdiler





Özellikle son yıllarda savunma sanayinde ve dış politikada elde ettiği başarılarla kendinden söz ettiren Türkiye, başarılarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Tartışılmaz bir bölgesel güç olarak varlığını tüm dünyaya kabul ettiren Türkiye, bir kez daha analizlere konu oldu. Dünyanın en prestijli okullarından biri olarak gösterilen London School of Economics tarafından kurulan Global Risk Insights'ta yayınlanan bir analiz, Türkiye'yle ilgili dikkat çeken ifadelere imza attı.



"DÜNYA ÜLKELERİ TÜRKİYE İLE ANLAŞMA YOLUNA GİDİYOR"



Hugo Blewett-Mundy'nin "Erdoğan, Afganistan'daki stratejik fırsatı değerlendiriyor" başlığıyla kaleme aldığı analizde küresel olarak çok kutuplu bir sisteme girilmesinde Türkiye'nin edindiği yeni konum mercek altına alındı. ABD, Suudi Arabistan, Avrupa ve BAE gibi birçok güçlü devletin, Türkiye ile anlaşma yoluna gitmeye çalıştığının ortaya konduğu analizde Türkiye'nin politik çerçeveyi okumadaki başarısından da övgüyle söz edildi.



Afganistan'da Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkedeki krizi başarılı bir şekilde değerlendirdiğine yer veren analizde, Başkan Erdoğan'ın NATO müttefikleri tahliyelerini tamamlarken Türkiye'nin Afganistan'da diplomatik varlığını sürdürmesine karar vermesini gündeme taşıdı. Türkiye'nin bu hamlesinin stratejik bölgesel önemini yeniden canlandırma olarak yorumlandığı analizde, bu hareketin Türkiye için ciddi bir fırsat olduğu vurgulandı.



"Afganistan ve Irak'ta yürütülen maliyetli savaşlar, ABD'nin uluslararası güvenlik meselelerindeki üstünlüğünü sorgulanır hale getirdi. Rusya ise sınırlarının dışında hareket etmekten korkmuyor, Çin ise dünyanın en büyük ekonomisi olmak için iyi bir konumda. Bu iklimde Cumhurbaşkanı Erdoğan da ülkesini gelişmekte olan çok kutuplu sistemde önemli bir bölgesel oyuncuya dönüştürme fırsatını değerlendiriyor." ifadelerinin kullanıldığı analizde, Türkiye'nin Libya'da Rusya ile arabulucuk yaptığına da yer verildi.



Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tavizsiz tavrına da değinen kurulan Global Risk Insights, Trablus'ta BM tarafından onaylanan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (GNA) Türkiye'nin destek vermesinin, Ankara'yı deniz sınırının belirlenmesinde güçlü bir konuma yerleştirdiğini söyledi.





Türkiye'nin, göçmen akışında kilit bir noktada olduğunun belirtildiği analizde Ankara'nın, Avrupa'ya düzensiz göçün yönetiminde Brüksel için önemli bir ortak olduğuna yer verildi. Türkiye'nin Orta Asya'daki Çin etkisine yanıt vermede de kilit bir rol oynadığını belirten yazı, AB'nin Türkiye'yi bölgesel güvenliğin anahtarı olarak gördüğünü ortaya koydu.



Körfez ülkeleri arasında da son dönemde iyi ilişkileriyle öne çıkan Türkiye'nin, stratejik olarak güç kazanmasına olanak verdiğine değinilen yazıda Erdoğan'ın Batı ve Körfez ile ilişkileri normalleştirmede önemli bir konumda olduğunda bahsedildi.