Başkan Erdoğan Mersin'de gençlerle buluştu

Mersin'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Daha sonra Akkuyu Nükleer Santrali'nde yaptığı denetlemeler yapan Başkan Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde halka seslendi.



'GECEYE MERSİN'DEN BİRKAÇ GENÇLİK FOTOĞRAFI BIRAKALIM'



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından gençlerle bir araya geldi. Burada gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Erdoğan, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan, paylaşımında, 'Geceye Mersin'den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım…' ifadesini kullandı.







BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLERLE ŞARKI SÖYLEDİ



Başkan Erdoğan gençlerle birlikte 'Her şey seni hatırlatıyor' şarkısını da söyledi. O anlar ise sosyal medyanın en çok konuştuğu paylaşımlar arasına girdi.