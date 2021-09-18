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Bakan Kurum'dan orman yangınları ile ilgili önemli açıklama: İhalelerini tamamladık...

Bakan Kurum'dan orman yangınları ile ilgili önemli açıklama: İhalelerini tamamladık...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Antalya ve Muğla'da günlerce süren ve birçok yerleşim yerine zarar veren yangınlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Antalya ve Muğla'da 2 bin 516 bağımsız birimin acil ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık." dedi. Kurum, Antalya ve Muğla'daki yıkım çalışmalarında gelinen son durumu da rakamlarla duyurdu.

Ekleme Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 13:42
Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 13:43
Bakan Kurum'dan orman yangınları ile ilgili önemli açıklama: İhalelerini tamamladık...



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'yi seferber eden orman yangınları ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı. Bakan Kurum, Antalya ve Muğla'da hasar gören yapılardan bin 100'ünün yıkımının tamamlandığını bildirdi. Bakan Kurum acil ağır hasarlı binalarla ilgili de detayları paylaştı.

1100 BİNANIN YIKIMI TAMAMLANDI

Bakan Kurum'un orman yangınları ile ilgili yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Antalya ve Muğla'da 2 bin 516 bağımsız birimin acil ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık.

Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık.

"1100 KONUT VE 600 AĞIRIN İHALESİ YAPILDI"

1305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1100 konut ve 600 ahırın da ihaleleri gerçekleştirildi.

Nesli tehdit altındaki 52 türe yönelik tohum toplama çalışmalarımız titizlikle devam ediyor.


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