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Altay Göztepe maçı saat kaçta? Altay Göztepe Maçı hangi kanalda?

Altay Göztepe maçı saat kaçta? Altay Göztepe Maçı hangi kanalda?

18 sezondur karşı karşıya gelmeyen iki İzmir takımı, Altay ve Göztepe bu akşam karşılaşma yaşayacak. Gerçekleştirdiği transferlerle adını duyuran Altay, yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor. Peki, Altay Göztepe maçı ne zaman? Altay Göztepe maçı saat kaçta? İşte Altay Göztepe maçının detayları…

Ekleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 12:47
Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 20:04
Altay Göztepe maçı saat kaçta? Altay Göztepe Maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de 2021/22 sezonu heyecanla devam ederken sonucu en çok merak edilen maç Altay ve Göztepe maçı olacak. 18 sezon aradan sonra karşılaşacak olan Altay ve Göztepe galibiyeti hedefliyor. Peki, Altay Göztepe maçı saat kaçta? Altay Göztepe maçı hangi kanalda? Altay Göztepe maçı canlı izle...



Altay Göztepe Maçı Saat Kaçta?


Süper Lig'in önemli mücadelelerinden olan Altay Göztepe maçı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda gerçekleşecek. 17 Eylül Cuma günü gerçekleşecek olan maçın duyurulmasının ardından gözler maç saatinde çevrildi. Altay Göztepe maçı saat kaçta sorusuna cevap gecikmedi. Altay taraftarlarının heyecanla beklediği Altay Göztepe maçı saat 20.00'da başlayacak. Peki, Altay Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Altay Göztepe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?


Heyecanla beklenen Altay Göztepe karşılaşması bu akşam saat 20.00'da gerçekleşecek. Adana Demirspor'un ev sahipliği yapacağı maç beIn Sports 1 ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

ALTAY - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ


ALTAY: Lis, Cebrail, İbrahim, Murat, Naderi, Kappel, Rodrigues, Poko, Thiam, Thaciano, Bamba.

GÖZTEPE: İrfan, Kerim, Dino, Kahraman, Berkan, Halil, Nwobodo, Soner, Lourency, Jahovic, Ndiaye.





Altay Göztepe maçı saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

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