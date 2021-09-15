Yüzde 440 zam! İsraf şovu yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan üst düzey yöneticilere maaş kıyağı!

İBB'nin 8 iştirakinde üst düzey yöneticilere 2018 yılında ödenen paranın 20 milyon 971 bin 566 TL'nin 2020 yılında 35 milyon 160 bin 69 TL'ye yükseldiği öğrenildi. İBB'nin 8 iştirakinde üst düzey yöneticilere ödenen paranın yüzde 68 arttığı bildirildi.



İSTTELKOM A.Ş.'NİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNE ÖDENEN PARADA YÜZDE 440 ARTIŞ



İsttelkom A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine ödenen paranın 2018 yılında 1 milyon 120 bin 110 Türk Lirası iken 2020 yılında söz konusu rakamın 6 milyon 43 bin 53 Türk Lirası'na yükseldiği bildirildi. İsttelkom A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine ödenen parada yüzde 440'lık bir artış gerçekleştiği öğrenildi.



16 İŞTİRAKİN FAALİYET RAPORLARINA ULAŞILAMADI



İBB'nin hâlihazırda toplam 28 iştirakinin olduğu, 16 iştirakin faaliyet raporlarına ulaşılamadığı öğrenildi.



Faaliyet raporuna ulaşılan 12 iştirakin 9'unun, 2020 yılına ait faaliyet raporlarını yayınlandığı, 3 iştirakin (Spor İstanbul A.Ş., Metro İstanbul A.Ş. ve İsfalt A.Ş.) ise 2019 yılına ait faaliyet raporlarına ulaşılabildiği ifade edildi.



İŞTE O RAKAMLAR



BELBİM A.Ş.'DE YÜZDE 95'LİK ARTIŞ



*Belbim A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine ödenen para, 2018 yılında 3 milyon 884 bin 206 Türk Lirası iken 2020 yılında söz konusu rakam 7 milyon 583 bin 760 Türk Lirası'na yükseldi. Belbim A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatlerde 2018 yılından 2020 yılına yüzde 95'lik bir artış gerçekleşti.



*İstanbul Enerji A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine ödenen para, 2018 yılında 1 milyon 486 bin 517 Türk Lirası iken 2020 yılında söz konusu rakam 2 milyon 197 bin 368 Türk Lirasına yükseldi. İstanbul Enerji A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatlerde 2018 yılından 2020 yılına yüzde 48'lik bir artış gerçekleşti.



İSTTELKOM'DA ARTIŞ YÜZDE 440



*İsttelkom A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine ödenen para, 2018 yılında 1 milyon 120 bin 110 Türk Lirası iken 2020 yılında söz konusu rakam 6 milyon 43 bin 53 Türk Lirası'na yükseldi. İsttelkom A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatlerde 2018 yılından 2020 yılına yüzde 440'lık bir artış gerçekleşti.



*İspark A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine ödenen para 2018 yılında 5 milyon 484 bin 176 Türk Lirası iken 2020 yılında söz konusu rakam 6 milyon 998 bin 490 Türk Lirasına yükseldi. İspark A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatlerde 2018 yılından 2020 yılına yüzde 28'lik bir artış gerçekleşti.



*Hamidiye A.Ş'nin üst düzey yöneticilerine ödenen para 2019 yılında 3 milyon 47 bin 235 Türk Lirası iken 2020 yılında söz konusu rakam 3 milyon 117 bin 235 Türk Lirasına yükseldi.



*Kiptaş A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine ödenen para 2019 yılında 1 milyon 705 bin 861 Türk Lirası iken 2020 yılında söz konusu rakam 3 milyon 595 bin 528 Türk Lirası'na yükseldi. Kiptaş A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatlerde 2019 yılından 2020 yılına yüzde 110'luk bir artış gerçekleşti.



*Ugetam A.Ş'nin üst düzey yöneticilerine ödenen para 2019 yılında 2 milyon 198 bin 52 Türk Lirası iken 2020 yılında söz konusu rakam 2 milyon 396 bin 983 Türk Lirasına yükseldi. Ugetam A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatlerde 2019 yılından 2020 yılına yüzde 9'luk bir artış gerçekleşti.



*2020 yılına ait faaliyet raporunu yayınlamayan Spor İstanbul A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine ödenen para 2018 yılında 1 milyon 945 bin 409 Türk Lirası iken 2019 yılında söz konusu rakam 3 milyon 227 bin 652 Türk Lirasına yükseldi. Spor İstanbul A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatlerde 2018 yılından 2019 yılına yüzde 66'lık bir artış gerçekleşti.



*İsbak A.Ş'nin, 2020 yılında üst düzey yöneticilerine ödenen para 5 milyon 727 bin 154 Türk Lirası. İston A.Ş.'nin, 2020 yılında üst düzey yöneticilerine ödenen para ise 7 milyon 147 bin 239 Türk Lirası



İMAMOĞLU'NUN 'İSTANBUL'DA İSRAF DÜZENİNE SON VERECEĞİZ' İDDİASI



Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce 3 Haziran 2019 tarihinde açıklama yapmış ve 'İstanbul'da israf düzenine son vereceğiz. Bütçe tasarrufu ile halkımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağız' iddiasında bulunmuştu.