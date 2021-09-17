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Türkiye'nin İlk Nükleer Enerji Santrali! Başkan Erdoğan Havadan İnceledi!

Türkiye'nin İlk Nükleer Enerji Santrali! Başkan Erdoğan Havadan İnceledi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında incelemede bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, proje öncesinde nükleer enerji konusunda eğitim almak için Rusya'ya gönderilen ve inşaatta aktif görev alan 186 Türk mühendisten 113'ü ile bir araya geldi.

Ekleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 16:32
Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 16:34
Türkiye'nin İlk Nükleer Enerji Santrali! Başkan Erdoğan Havadan İnceledi!

Başkan Erdoğan, Mersin'de inşası devam eden Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan, proje öncesinde nükleer enerji konusunda eğitim almak için Rusya'ya gönderilen ve inşaatta aktif görev alan 186 Türk mühendisten 113'ü ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Lütfü Elvan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva da eşlik etti.




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