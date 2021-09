Selçuk Bayraktar yarışmacı gençlerin çağrısına yanıt verdi: Konum atın geliyorum

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan gençlerin sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrıya kayıtsız kalmayan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Mirkelam'ın efsane şarkısı eşliğinde koşarken çekilen görüntüleriyle karşılık verdi. “Konum atın geliyorum gençler” dedi.



SELÇUK BAYRAKTAR, GENÇLERİN HEYECANINA ORTAK OLDU

Sosyal medya ortamında başlayan mesajlaşma Bilişim Vadisi'nde sona erdi.



Selçuk Bayraktar, yarışmanın dördüncü gününde Bilişim Vadisi'ne gelerek gençlerin heyecanına ortak oldu.



YARIŞI SELÇUK BAYRAKTAR BAŞLATTI

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ile öğrencilerin geliştirdiği araçları inceleyen Bayraktar, takım üyeleriyle fotoğraf çektirdi. Takımların talebi üzerine bazı araçları imzalayan Bayraktar, 'Hazır Araç' kategorisinde İstanbul Teknik Üniversitesinin 'Racing Driverless' aracı için geri sayımla yarısı başlattı.



'TEKNOFEST, ARTIK DÜNYA ÇAPINDA'

Bayraktar, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada ilk defa TEKNOFEST 2018'de düzenledikleri yarışmanın yıldan yıla çok daha iyi noktaya geldiğini söyledi. Bu yıl da TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve HAVELSAN desteğiyle yarışmanın dünya çapında bir noktaya geldiğine işaret eden Bayraktar, bu yıl tam görev yapan takımların olduğunu, aracın trafiğe benzeyen bir parkurda trafik işaretlerini takip ederek otomatik şekilde park edip görevi başarıyla tamamladığını anlattı.



'AKILLI VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR, EN BÜYÜK DEVRİM'

Bayraktar, otomotiv alanındaki gelişmelere değinerek “Otomotivdeki en büyük devrim; şu anda akıllı ve elektrikli araçlar üzerinden dönüyor, hatta en büyük katma değer, akıllı araç teknolojileri üzerinden üretiliyor. Dünya, araç ne kadar akıllıysa o kadar değerli olduğu bir döneme doğru gidiyor.” dedi. Bu süreçte en önemli konunun insan kaynağı olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Genç kardeşlerimizin, ülkemizi bu noktada dünya çapında önemli noktaya getireceğini, önemli başarılara imza atacağını değerlendiriyoruz.' diye konuştu.



TEKNOFEST'E 200 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURDU

Bayraktar, TEKNOFEST'in geometrik artışla büyüdüğüne dikkati çekerek “İlk yıl yarışmaya 20 bin öğrenci başvurdu. İkinci yıl bu 50 bin oldu. Sonra 100 bin oldu, bu yıl artık dünyada açık ara tüm teknoloji yarışma platformlarını geride bırakacak şekilde 200 bin öğrenci başvurdu. 45 binden fazla takım başvurdu. Bu gelecek adına çok umut verici bir tablo” dedi.



'TEKNOLOJİ GELİŞTİRME EKOSİSTEMLERİ ARTIRILMALI'

Yarışlara olan ilgiyi bir tarlaya benzeten Bayraktar, “Dünyada teknoloji geliştirme ekosistemi deniyor, teknoloji geliştirme tarlası aslında. Türkiye bunu iyice çapalıyor, sürekli tohum atıyor ve çok iyi bir noktaya doğru gidiyor. Bu ivmeyi devam ettirmemiz lazım.” diye konuştu.



KATILIM HER YIL ARTIYOR

Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu katılımın her yıl arttığını belirterek, şunları söyledi:



“Tam 3 yıldır Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'nı düzenliyoruz. İlk önce Atatürk Havalimanı'ndaydık sadece 8 araç vardı. İkinci yıl Bilişim Vadisi içindeki pisti inşa ettik, katılan araç sayısı 17 oldu. Bu yıl ise 36 araç katılıyor. Her yıl yüzde 100 artış var. Bundan daha güzeli ise takımların başarısı da gittikçe yükseliyor. Bu yıl ilk defa iki aracımız parkuru tam görevle tamamladı.'



TEKNOFEST'TE 36 TAKIM YARIŞIYOR

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, bu sene 36 takımın zorlu mücadelesine sahne oluyor. 13-17 Eylül'de Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlarda genç yetenekler hünerlerini sergiliyor.



GENÇLER, OTONOM SÜRÜŞ ALGORİTMALARI GELİŞTİRİYOR

Robotaksi yarışması, gençlerin otonom sürüş algoritmalarını geliştirmeyi amaçlıyor. Yarışmaya lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri, mezunlar; bireysel veya takım halinde katılabiliyor. Bu sene özgün araç ve hazır araç kategorilerinde düzenlenen yarışlarda takımlarda gerçek bir pist ortamında otonom olarak çeşitli görevleri yapması bekleniyor.



ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİ YANSITAN PARKURLARDA YARIŞ

Takımlar, şehir içi trafik durumunu yansıtan bir parkurda otonom sürüş performanslarını sergiliyor. Yarışmada, kurallara uygun olarak yolcu alma, yolcu indirme, park alanına ulaşma, park etme ve doğru rotayı takip etme görevlerini yerine getiren takımlar başarılı sayılacak.