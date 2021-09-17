Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Eylül Perşembe reyting sonuçlarına göre Bir Zamanlar Çukurova, Kazara Aşk, Camdaki Kız ve Barbaroslar kim birinci oldu?

Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizilerinin ekrana geldiği 16 Eylül Perşembe akşamı; Masumlar Apartmanı, İçimizden Biri ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 16 Eylül Perşembe günü reyting birincisi kim oldu? İşte 16 Eylül Perşembe reyting sonuçları…





16 Eylül Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı mı?



16 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI



16 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI



GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Milyonlarca seyircinin heyecanla sorduğu ’?’ sorusuna yanıt geldi. Bu sabah yayınlanan verilere göreaçıklandı.1 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 12 CAMDAKI KIZ KANAL D3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV4 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV5 ESRA EROL'DA ATV6 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV7 HAVA DURUMU KANAL D8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX9 ATV ANA HABER ATV10 MASTERCHEF TURKIYE TV81 CAMDAKI KIZ KANAL D2 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 13 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV4 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D5 MASTERCHEF TURKIYE TV86 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX7 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV8 HAVA DURUMU KANAL D9 ESRA EROL'DA ATV10 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV16 EYLÜL ABC REYTİNG SONUÇLARI1 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 12 CAMDAKI KIZ KANAL D3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV4 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX6 MASTERCHEF TURKIYE TV87 ESRA EROL'DA ATV8 HAVA DURUMU KANAL D9 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV10 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL DTOTAL REYTİNG SONUÇLARI1 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA2 - CAMDAKİ KIZ3 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET)4 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT5 - CAMDAKİ KIZ (ÖZET)İşte merakla beklenen