Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Eylül Perşembe reyting sonuçlarına göre Bir Zamanlar Çukurova, Kazara Aşk, Camdaki Kız ve Barbaroslar kim birinci oldu?

Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizilerinin ekrana geldiği 16 Eylül Perşembe akşamı; Masumlar Apartmanı, İçimizden Biri ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 16 Eylül Perşembe günü reyting birincisi kim oldu? İşte 16 Eylül Perşembe reyting sonuçları…
16 Eylül Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı mı?
Milyonlarca seyircinin heyecanla sorduğu ’ 16 Eylül Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı
?’ sorusuna yanıt geldi. Bu sabah yayınlanan verilere göre 16 Eylül Perşembe reyting sonuçları
açıklandı.
16 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1
2 CAMDAKI KIZ KANAL D
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
5 ESRA EROL'DA ATV
6 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV
7 HAVA DURUMU KANAL D
8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
9 ATV ANA HABER ATV
10 MASTERCHEF TURKIYE TV8
16 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI
1 CAMDAKI KIZ KANAL D
2 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D
5 MASTERCHEF TURKIYE TV8
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
8 HAVA DURUMU KANAL D
9 ESRA EROL'DA ATV
10 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV
16 EYLÜL ABC REYTİNG SONUÇLARI
1 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1
2 CAMDAKI KIZ KANAL D
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 MASTERCHEF TURKIYE TV8
7 ESRA EROL'DA ATV
8 HAVA DURUMU KANAL D
9 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV
10 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D
GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
2 - CAMDAKİ KIZ
3 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET)
4 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
5 - CAMDAKİ KIZ (ÖZET)
İşte merakla beklenen 16 Eylül 2021 reyting sonuçları
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