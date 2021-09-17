USD (Alış - Satış) : 8,44 - 8,46 EURO (Alış - Satış) : 9,94 - 9,96
Ana Sayfa.
Güncel
Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Eylül Perşembe reyting sonuçlarına göre Bir Zamanlar Çukurova, Kazara Aşk, Camdaki Kız ve Barbaroslar kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Eylül Perşembe reyting sonuçlarına göre Bir Zamanlar Çukurova, Kazara Aşk, Camdaki Kız ve Barbaroslar kim birinci oldu?

16 Eylül Perşembe günü Türk televizyon kanallarında yayınlanan dizi, haber bülteni, film ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı! Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak dün akşamın reyting birincileri açıklandı. 16 Eylül Çarşamba reyting sonuçlarına göre; dün ekranlarda, MasterChef, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız gibi dizi ve filmler reyting yarışında reyting mücadelesi gerçekleştirdi. Peki, 16 Eylül Perşembe reyting sonuçları nasıl? İşte 16 Eylül Perşembe reyting sonuçları….

Ekleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 10:23
Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 10:26
Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Eylül Perşembe reyting sonuçlarına göre Bir Zamanlar Çukurova, Kazara Aşk, Camdaki Kız ve Barbaroslar kim birinci oldu?

Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizilerinin ekrana geldiği 16 Eylül Perşembe akşamı; Masumlar Apartmanı, İçimizden Biri ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 16 Eylül Perşembe günü reyting birincisi kim oldu? İşte 16 Eylül Perşembe reyting sonuçları

16 Eylül Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı mı?


Milyonlarca seyircinin heyecanla sorduğu ’ 16 Eylül Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?’ sorusuna yanıt geldi. Bu sabah yayınlanan verilere göre 16 Eylül Perşembe reyting sonuçları açıklandı.



16 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI


1 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

5 ESRA EROL'DA ATV

6 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

9 ATV ANA HABER ATV

10 MASTERCHEF TURKIYE TV8

16 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI


1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 ESRA EROL'DA ATV

10 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

16 EYLÜL ABC REYTİNG SONUÇLARI

1 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 MASTERCHEF TURKIYE TV8

7 ESRA EROL'DA ATV

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

10 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

2 - CAMDAKİ KIZ

3 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET)

4 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

5 - CAMDAKİ KIZ (ÖZET)

İşte merakla beklenen 16 Eylül 2021 reyting sonuçları!

16 Eylül 2021 Reyting Sonuçları


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı