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Mersin Valiliği'nden CHP'li Özgür Özel'in 'Erdoğan'ın ziyaretinde polislerin şarjörleri toplatıldı' iddiasına yalanlama!

Mersin Valiliği'nden CHP'li Özgür Özel'in 'Erdoğan'ın ziyaretinde polislerin şarjörleri toplatıldı' iddiasına yalanlama!

CHP'nin Grup Başkanvekili Özgür Özel yine algılara oynadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin'e yaptığı ziyareti ve açılışları gölgelemeye çalışan Özel, Başkan Erdoğan'ın Mersin ziyaretinde "Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi dışında güvenlik güçlerinin, polislerin silahlarındaki şarjörler toplandı" iddiasında bulundu. Özel'in iddiası Mersin Valiliği tarafından yalanlandı.

Ekleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 18:59
Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 19:01
Mersin Valiliği'nden CHP'li Özgür Özel'in 'Erdoğan'ın ziyaretinde polislerin şarjörleri toplatıldı' iddiasına yalanlama!

Yaptığı manipülatif açıklamalarıyla gündeme gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yine sahneye çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin'e yaptığı ziyareti ve açılışları gölgelemeye çalışan Özel ortaya attığı asılsız iddiayla algılara oynadı.

"POLİSLERİN ŞARJÖRÜ TOPLATILDI"

Özel, Başkan Erdoğan'ın Mersin'e yaptığı ziyarette "Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi dışında güvenlik güçlerinin, polislerin silahlarındaki şarjörler toplandı" iddiasında bulundu. Özel'in iddiasına Mersin Valiliği'nden yalanlama geldi.

VALİLİKTEN YALANLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, "CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in polislerimizle ilgili olarak basına yaptığı açıklama tamamen yalan ve asılsızdır." ifadelerine yer verildi.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in polislerimizle ilgili olarak basına yaptığı açıklama tamamen yalan ve asılsızdır.

Camiye giren polislerimizin silahları bellerinde olup, şarjörleri kendi ceplerinde bulunmaktadır. Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa göre polislerimiz cuma namazı esnasında kendi tedbirlerini kendileri almak sureti ile kendileri bir uygulama yapmıştır.

"ART NİYETLİ BİR YAKLAŞIM"

Bu uygulamayı çarpıtarak polislerin şarjörleri toplandı şeklinde paylaşımda bulunmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdan ibarettir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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