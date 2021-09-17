CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'den heykellere övgü: Bir kente kimliğini kazandıran en önemli ögelerden biridir

CHP hizmet siyaseti yerine heykel siyasetini uygulamaya devam ediyor.



AK Parti hükümetinin imza attığı şehir hastaneleri, hızlı trenler, otoyollar, köprüler, SİHA ve TİHA'lar gibi birçok projeye burun kıvıran CHP

heykel yapmaktan öteye geçemiyor.



CHP'Lİ TAŞDELEN HEYKELLERE ÖVGÜ DİZDİ



Son dönemde CHP'li belediye başkanları adeta heykel yapma yarışına girmişken CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen işi bir ileri

boyuta taşıdı.





'BİR KENTE KİMLİĞİNİ KAZANDIRAN EN ÖNEMLİ ÖGE…'



Sosyal medya hesabı üzerinden Çankaya'da bulunan 3 heykele övgü dizen Taşdelen, 'Bir kente kimliğini kazandıran en önemli

ögelerden biri heykelleridir. İnsan Hakları Heykeli, Madenci Heykeli ve yenilediğimiz Balerinler Heykeli'ni Heykeltraş Metin

Yurdanur anlatıyor.' İfadeleriyle bir video paylaştı.



Videoda şu ifadelerle heykellere övgü dizildi:



'Ulus Heykel, Kızılay Güven Park ve Kuğulu Park. İşte bu üç bellek noktasının ucundaki pırlantadır Balerinler Heykeli. Kuğulu

parka gelip de yüzünüzü Cinnah caddesine çevirdiğinizde göreceğiniz bir masal noktasıdır balerinler heykelidir.

Bu değere tıpkı babası Doğan Taşdelen sahip çıkan oğul Taşdelen balerinlerin yeniden dans etmesi suyun ışıltısıyla buluşması

adına yeniledi. Heykelin yaratıcısı Metin Yurdanur'sa heykelin öyküsünü şöyle anlatıyor;

Çankaya Belediyesi onun rahmetli sevgili başkanı Doğan Taşdelen'in yönetiminde 3 heykelimiz için karar aldı, bunlardan bir

tanesi insan hakları heykeliydi. İkinci heykelimiz 1991 yılında yüz bin maden işçisinin sendikalı haklarını savunmak ve

korumak için ankara'ya yürüyüşüyle başladı. Çankaya Belediyesi aldığı bir kararla maden işçilerinin bu eylemini anıtlaştırmak

istedi ve bu görevi bana verdi. Bende bugün olgunlar sokakta yer alan maden işçisi anıt heykelini yaptım.



Yaklaşık 30 yıldır maden işçisi kazmasını sallıyor. Üçüncü heykelimiz ise su perilerinin dansı heykelidir diğer adıyla balerinler

heykelidir. Sanata ve sanatçılara saygı duyanlara armağan edilmiştir. Bu heykelde yaklaşık 30 yıldır Ankara'nın en güzel

mekanı Kuğulu Meydanı Cinnah caddesinin girişindeki mekanı süslemektedir. Ancak heykelimiz süreç içerisinde yıprandı.

Çankaya belediyesi bunun farkındaydı. Çünkü yapılacak işlem çok basit bir vana açma işlemi değildi. Bu altı aylık süreç

içerisinde heykelimiz yeniden restore edilerek Ankara halkına kazandırıldı Bundan dolayı bir sanatçı olarak çok mutluyum…'



İşte CHP'li başkanların son gündeme geldiği 'heykel projeleri'nden bazıları:



SOYER'DEN MİLYONLUK İHALE



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı'ndaki saldırıda hayatını kaybeden 103 kişinin heykelinin yapımı

için 1 milyon 915 bin liralık ihale açtığını duyurdu.





DATÇA'YA 'SANAYİ AĞACI' HEYKELİ

Datça Belediyesi tarafından yaptırılan ve Knidos Antik Kenti yolu üzerinde oto tamircilerinin toplu halde bulunduğu, Sanayi Sitesi girişine

konulan 'Sanayi Ağacı' heykelinin açılışına kimse gelmedi. Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar ise sinirlenerek açılışı erteledi.



BOLU'YA BOZ AYI HEYKELİ



CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kente 10 metrelik bozayı heykeli yapacaklarını söyledi. Özcan, yaptığı açıklamada, 'Ayı, hayvanat

bahçelerine gittiğinizde memleketi Bolu olarak yazıyor. Dolayısıyla bizim bozayımıza sahip çıkmamız belediye olarak görevimiz' ifadelerini

kullandı.

BİLECİK'TE ATATÜRK VE FOKS HEYKELİ



Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Atatürk ve meşhur köpeği Foks'un heykelinin açılışını yaptı.



BODRUM'DA SÜNGER HEYKELİ



CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bugün ilçesinde sünger heykeli açılış törenine katıldı.

Aras, sünger heykelinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, sünger heykelinin 2 yıllık zorlu bir süreçten geldiğini ifade ederek, 'İşte bunları

yaptıracağız. Bu paralar bunlar için harcanacak. O zaman anlam kazanıyor bu işler' sözlerini sarf etti.