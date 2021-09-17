Bakan Varank Direksiyonda! Gençleri Kaosa Değil Bilime Yönlendiren Birileri Var...

'Biz de üniversite okuduk, Beste de üniversite okuyor. Bizim zamanımızda böyle yarışmalar, imkanlar yoktu. Hem TÜBİTAK hem Bilişim Vadisi hem de TEKNOFEST ile aslında gençlerimizin bir manada ufuklarını açmaya çalışıyoruz. Onların hayal güçlerini hayata geçirmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buradaki gençlerimizin şevkini, gayretini ve bu kadar ileri teknoloji algoritmalarla uğraştıklarını gördüğümüzde ülkemiz adına hem gururlanıyoruz hem de kendimizi güvende hissediyoruz. İnşallah geleceğin Türkiye'sini arkadaşlarımız inşa edecekler.

TEKNOFEST bildiğiniz gibi aslında festival. Yani Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerinin hem çocuklarımız, gençlerimiz hem de aileleri tarafından görülebileceği, havacılık şovlarının yapılacağı etkinlik 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. Bütün Türkiye'yi o festivale de bekliyoruz. Gelsinler, beraberce Türkiye'nin neler başarabildiğine bizzat orada şahitlik etsin bütün vatandaşlarımız.'



'GENÇLERİN GAYRETİ KELİMELERLE TARİF EDİLEMEZ'

Bakan Varank, gençlerin gayretinin kelimelerle tarif edilemeyeceğini dile getirerek, 'Bu arabaları buraya getirmek bile büyük bir iş. Gençler bu gayreti niye gösteriyor? Gerçekten bu işe gönül verdikleri için. İşte biz, içinde şevk olan, heyecan olan, bilim, teknoloji, mühendislik alanında kabiliyeti olan gençlerimize şans vermiş oluyoruz.

Onlar da bu şansı değerlendirdiklerinde hem kişisel tatmin açısından, benim böyle bir arabam olsaydı üniversitede herhalde kolumu çıkarıp dolaşırdım, hem de öz geçmişlerine yazacakları büyük bir başarıdan bahsediyoruz. Buradaki gençlerimiz ileride çok başarılı işlere imza atacaklar.



TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda büyük heyecan! Bakan Varank tek tek inceledi

Otonom araç teknolojisinde Türkiye bir başarı hikayesi yazacaksa ki ben buna yürekten inanıyorum, işte bu gençler sayesinde olacak.' ifadelerini kullandı.







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