USD (Alış - Satış) : 8,57 - 8,58 EURO (Alış - Satış) : 10,09 - 10,11
Ana Sayfa.
Güncel
Bakan Varank Direksiyonda! Gençleri Kaosa Değil Bilime Yönlendiren Birileri Var...

Bakan Varank Direksiyonda! Gençleri Kaosa Değil Bilime Yönlendiren Birileri Var...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve HAVELSAN iş birliğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda gençlerin geliştirdiği araçları inceledi. Bakan Varank, "Gençlerimizin şevkini, gayretini ve bu kadar ileri teknoloji algoritmalarla uğraştıklarını gördüğümüzde ülkemiz adına hem gururlanıyoruz hem de kendimizi güvende hissediyoruz. İnşallah geleceğin Türkiye'sini arkadaşlarımız inşa edecekler" dedi..

Ekleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 13:39
Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 13:43
Bakan Varank Direksiyonda! Gençleri Kaosa Değil Bilime Yönlendiren Birileri Var...

'Biz de üniversite okuduk, Beste de üniversite okuyor. Bizim zamanımızda böyle yarışmalar, imkanlar yoktu. Hem TÜBİTAK hem Bilişim Vadisi hem de TEKNOFEST ile aslında gençlerimizin bir manada ufuklarını açmaya çalışıyoruz. Onların hayal güçlerini hayata geçirmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buradaki gençlerimizin şevkini, gayretini ve bu kadar ileri teknoloji algoritmalarla uğraştıklarını gördüğümüzde ülkemiz adına hem gururlanıyoruz hem de kendimizi güvende hissediyoruz. İnşallah geleceğin Türkiye'sini arkadaşlarımız inşa edecekler.
TEKNOFEST bildiğiniz gibi aslında festival. Yani Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerinin hem çocuklarımız, gençlerimiz hem de aileleri tarafından görülebileceği, havacılık şovlarının yapılacağı etkinlik 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. Bütün Türkiye'yi o festivale de bekliyoruz. Gelsinler, beraberce Türkiye'nin neler başarabildiğine bizzat orada şahitlik etsin bütün vatandaşlarımız.'

'GENÇLERİN GAYRETİ KELİMELERLE TARİF EDİLEMEZ'
Bakan Varank, gençlerin gayretinin kelimelerle tarif edilemeyeceğini dile getirerek, 'Bu arabaları buraya getirmek bile büyük bir iş. Gençler bu gayreti niye gösteriyor? Gerçekten bu işe gönül verdikleri için. İşte biz, içinde şevk olan, heyecan olan, bilim, teknoloji, mühendislik alanında kabiliyeti olan gençlerimize şans vermiş oluyoruz.
Onlar da bu şansı değerlendirdiklerinde hem kişisel tatmin açısından, benim böyle bir arabam olsaydı üniversitede herhalde kolumu çıkarıp dolaşırdım, hem de öz geçmişlerine yazacakları büyük bir başarıdan bahsediyoruz. Buradaki gençlerimiz ileride çok başarılı işlere imza atacaklar.

TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda büyük heyecan! Bakan Varank tek tek inceledi
Otonom araç teknolojisinde Türkiye bir başarı hikayesi yazacaksa ki ben buna yürekten inanıyorum, işte bu gençler sayesinde olacak.' ifadelerini kullandı.



.


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı