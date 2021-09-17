Altay Göztepe maçı saat kaçta? Altay Göztepe Maçı hangi kanalda? 18 sezon sonra İzmir derbisi!maçı saat kaçta? Altay Göztepe Maçı hangi kanalda? 18 sezon sonra İzmir derbisi!

Süper Lig'de 2021/22 sezonu heyecanla devam ederken sonucu en çok merak edilen maç Altay ve Göztepe maçı olacak. 18 sezon aradan sonra karşılaşacak olan Altay ve Göztepe galibiyeti hedefliyor. Peki, Altay Göztepe maçı saat kaçta? Altay Göztepe maçı hangi kanalda? Altay Göztepe maçı canlı izle...









Altay Göztepe Maçı Saat Kaçta?



Altay Göztepe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?



ALTAY - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ



Süper Lig'in önemli mücadelelerinden olan Altay Göztepe maçı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda gerçekleşecek. 17 Eylül Cuma günü gerçekleşecek olan maçın duyurulmasının ardından gözler maç saatinde çevrildi.sorusuna cevap gecikmedi. Altay taraftarlarının heyecanla beklediği Altay Göztepe maçı saat 20.00’da başlayacak. Peki,Heyecanla beklenen Altay Göztepe karşılaşması bu akşam saat 20.00’da gerçekleşecek. Adana Demirspor'un ev sahipliği yapacağı maç beIn Sports 1 ekranlarında seyircisiyle buluşacak.ALTAY: Lis, Cebrail, İbrahim, Murat, Naderi, Kappel, Rodrigues, Poko, Thiam, Thaciano, Bamba.GÖZTEPE: İrfan, Kerim, Dino, Kahraman, Berkan, Halil, Nwobodo, Soner, Lourency, Jahovic, Ndiaye.saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.