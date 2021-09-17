1 milyon esnafa vergi muafiyeti geliyor! İşte ekonomi paketinde öne çıkan 5 madde

Hükümetin üzerinde çalıştığı ekonomi paketinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Salgın nedeniyle uzun süre dükkânlarını açamayan ya da işlerinde sıkıntıya düşen yaklaşık bir milyon küçük esnafa vergi muafiyeti getirerek nefes alması sağlanacak.



55 MADDELİK PAKETİN MECLİS'İN AÇILMASI İLE BİRLİKTE YASALAŞMASI BEKLENİYOR



TBMM'nin açılması ile birlikte ilk yasalaştırılacak düzenlemelerden biri olan 55 maddelik pakette, küçük esnafın yanı sıra kuraklığın vurduğu tarım sektörüne dönük destekler de yer alıyor. Yen paketle çiftçinin tarımsal desteklerden kesinti yapılmayacağı ifade ediliyor.



Pakette öne çıkan düzenlemeler şöyle:



KÜÇÜK ESNAFA MUAFİYET



Paket kapsamında, kuaför, berber, terzi, ayakkabı tamircisi gibi basit usulde defter tutan esnaftan gelir vergisi alınmayacak. Sayıları bir milyona yaklaşan esnafın bu düzenlemeden yararlanması için yıllık cirosunun 240 bin liranın altında olması yeterli olacak.



ÇİFTÇİYE VERGİ DESTEĞİ



Salgın sonrasında bir de kuraklık ile mücadele eden çiftinin desteklenmesi ve dolayısıyla sofralara daha ucuz gıdanın gelmesi için de düğmeye basıldı. Gübre, mazot başta olmak üzere hayvancılık sektörüne verilen devlet desteklerin hiçbirinden vergi alınmayacak.



YOUTUBER'LARA VERGİ



Milyonlarca takipçisi olan ve ciddi paralar kazanan Youtuber'ların vergilerine ilişkin işlemler yasal zemine oturtulurken kolaylık da sağlanacak. Şu anda defter tutan YouTuber'ler bu zorunluluktan kurtulacak. Bunun yerine bankada hesap açacaklar. Banka onlara yatan paranın doğrudan stopajını kesecek.







MESLEK LİSESİ DESTEĞİ



Meslek liselerinde okurken staj yapanlar 767 lira para alıyordu. Bunun üçte biri işveren tarafından karşılanıyor. Yapılacak düzenleme ile paranın tümü devlet tarafından karşılanacak ve işveren üzerindeki yük kaldırılacak. Kalfalık yapan lise öğrencilerinin ücreti bin 200 liraya yükseltilecek ve bunun tamamı yine devlet tarafından karşılanacak.







E-VERGİ



Vergi dairesine gitmeden internet üzerinden vergi ödenecek. E-fatura'da da kolaylık sağlanacak.