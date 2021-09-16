USD (Alış - Satış) : 8,43 - 8,44 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98
Ana Sayfa.
Teknoloji
SpacX roketi, başarılı bir şekilde fırlatıldı!

SpacX roketi, başarılı bir şekilde fırlatıldı!

İçinde ilk defa astronot olmayan 4 kişiyi taşıyan ve dünya çevresinde 3 günlük bir seyahat hedefleyen SpaceX roketi, başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Ekleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 11:44
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 11:55
SpacX roketi, başarılı bir şekilde fırlatıldı!

ABD'li roket geliştiricisi SpaceX, içinde astronot bulunmayan bir roketi başarılı bir şekilde fırlatmayı başardı.

Dünya çevresinde 3 günlük bir seyahat vadeden Inspiration4 adı verilen uçuş, Kennedy Uzay Merkezi'nden TSİ 03.03'te gerçekleştirildi.

Bir Falcon 9 roketinden fırlatılan SpaceX Dragon kapsülünün içinde yol alan mürettebat,10 dakika içinde yörüngeye ulaştı.

3 GÜN BOYUNCA SEYAHAT EDECEKLER

4 ismin, Florida kıyılarında Atlantik Okyanusu'na iniş yapmadan önce üç gün boyunca Dünya'nın etrafında seyahat edeceği bildirildi.

Mürettebatı taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yaklaşık 150 kilometre daha yukarıya, 575 kilometre yüksekliğe ulaşacağı açıklandı.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

38 yaşındaki milyarder iş insanı Jared Isaacman'ın finansmanını üstlendiği ve yolculara liderlik ettiği uçuşta, NASA tarafından 2009'da yapılan astronot seçmelerinde 47 finalist arasında yer alan ancak sonunda ajansa katılmaya hak kazanamayan 51 yaşındaki fen bilimleri eğitmeni Sian Proctor da yer aldı.

Doktor asistanı olan ve daha önce kanseri yenen 29 yaşındaki Hayley Arceneaux ve Lockheed Martin'de veri mühendisi olan 42 yaşındaki Christopher Sembroski de uçuşa katılan diğer isimler oldu.

DENEMELERİN SAYISI ARTIYOR

Daha önce İngiliz iş insanı Richard Bronson, şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti.

Toplam 6 kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatılarak, sorunsuz şekilde yeryüzüne inmeyi başarmıştı.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, kendi şirketi Blue Origin'in geliştirdiği uzay aracıyla uzaya gerçekleştirdiği 4 kişilik seyahat ise sivil mürettebattan oluşan ilk pilotsuz uçuş olarak kayıtlara geçmişti.


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı