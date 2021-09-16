Paşinyan'dan gerilimi tırmandıracak sözler: İzin vermeyeceğiz

Ermenistan, 10 Kasım tarihinde Azerbaycan ve Rusya liderleriyle imzalanan anlaşma ile Karabağ'dan çekilmişti.A nlaşmaya göre; Ermenistan'dan Karabağ'a erişimine sağlayan yola karşılık, Azerbaycan-Nahçıvan bağlantısı için koridor açılacak, Türk ve Rus barış gücü bölgeye konuşlanacaktı.



ANLAŞMANIN EN ÖNEMLİ MADDESİ



Koridor, anlaşmadaki Azerbaycan ve Türkiye lehine olan en önemli maddeydi.



PAŞİNYAN "İZİN VERMEYECEĞİM" DEDİ



Ancak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.



Paşinyan "Nahçıvan'dan Azerbaycan'a geçiş için Koridor oluşmasına izin vermeyeceğiz" dedi.