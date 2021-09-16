Oda TV'den kesmeli biçmeli algı oyunu! 'Köpeklere elektroşok' kavgasından siyasi operasyona kalkıştılar

Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla saldırıya uğradığını açıkladı.



Başaslan, paylaşımlarında, 'Geçtiğimiz hafta kuzenlerimle baktığım köpeklere elektroşok cihazıyla saldıran, bana 6. kattan cam fırlatan caniler, bu kez eşime, kızıma ve bana balkondan silahla ateş edip ardından aşağıya inip 'pala, sopa ve silah ile saldırdı. Eşimde kırık, bende kızımda kesikler mevcut' dedi.







ODA TV KESTİ BİÇTİ OPERASYON YAPTI

Oda TV ise Başaslan'ın açıklamasını kesip biçip siyasi operasyon yapma peşine düştü. Başaslan'ın paylaşımında kavganın nedeni olarak gösterilen 'Geçtiğimiz hafta kuzenlerimle baktığım köpeklere elektroşok cihazıyla saldıran...' kısmını kesen ODA TV, saldırının siyasi bir saldırı gibi gerçekleştirildiğini ima etti.



Oda TV, 1. manşetine taşıdığı haberi 'Siyasetçi ve ailesine sokak ortasında saldırı' başlığıyla verdi.



Oda TV; haberinin hiçbir yerinde köpek ve elektroşok kısmına değinmedi.







OLAYLARIN ASIL ÇIKIŞ SEBEBİ

Oda TV'nin algı operasyonuna karşın saldırının mağduru Başaslan olayın aslını Twitter'dan paylaşmıştı.



Başaslan, paylaşımında 'Olayların çıkış sebebi G.Ş isimli 'özel eğitim merkezinde'! öğretmenlik yapan ve köpeklere elektroşok ile saldıran site yöneticisi! Bu görüntüleri yayınlamadım belki düzeltiriz dedim ama insan değiller. Site whatsapp grubunda bu palalı ve silahlı şahısları üstümüze salan kişi!' ifadelerine yer verdi.



