KYK Yurt Kaydı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? 2021 KYK Yurt Depozito Ücretleri

2021 KYK yurt başvuruları açıklandı! Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanan sonuçların ardından gözler KYK yurt kaydı için gerekli belgelere çevrildi. Milyonlarca öğrencinin heyecanla araştırdığı ‘KYK yurt kaydı için gerekli belgeler nelerdir?’ sorusuna yanıt gecikmedi. Kredi ve Yurtlar Kurumu 2021 yılı KYK kayıtlarının nasıl yapılacağı ve hangi belgelerin gerekli olduğu hakkında açıklama gerçekleştirdi. Peki, KYK yurt kaydı için gerekli belgeler nelerdir? İşte 2021 KYK yurt ücretleri…





KYK Yurt Kaydı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?



KYK YURT KAYDI NASIL YAPILIR?



2021 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?



KYK YURT ÜCRETLERİ



Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun resmi açıklamalarına göre KYK yurt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemi sırasında birtakım belgeler teslim etmesi gerekiyor. 2021 yılı açıklamalarına göre KYK yurdunda kalmaya hak kazanan öğrenciler aşağıda yer alan belgeleri yurt müdürlüklerine belirli tarihler arasında teslim etmelidir. Peki, KYK yurt kaydı için gerekli belgeler nelerdir 2021? İşte• Öğrenci belgesi• 4 adet vesikalık fotoğraf• Kimlik fotokopisi• IBAN numarası (Yurttan ayrıldığınızda depozitoyu yatırmak için istenmektedir.)• Kan grubu• KYK yurt ücretini yatırdığınıza dair dekont• Öncelik belgesi (Başvuru belgesinde belirtilmiş ise)2021 KYK yurt kaydı için gerekli belgelerdir. KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrenciler bu belgeleri zamanında Kredi ve Yurtlar Kurumu’na teslim etmelidir.KYK yurt kayıtları E-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle öğrencileri ilk olarak e-devlet sistemine giriş yapmalı şifreleri yoksa PTT şubelerine giderek e-devlet şifresi almalıdır. Sisteme giriş gerçekleştirdikten sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun belirlediği ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve E-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısı üzerinde bulunan taahhütnamenin onaylanması gerekiyor. Bu adımdan sonra başvuru sonuç ekranında yer alan tarihler arasında KYK’nın istediği belgeler yurt müdürlüklerine teslim edilmelidir. KYK tarafından yapılan ilk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri üniversitenin yayınladığı akademik takvime göre yurtta barınmaya başlayabilirler.Yedek listeden KYK yurduna yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretlerini yatırmalarının ardından KYK yurtlarında kalmaya başlayabilir. Yurtta kalmayacak öğrenciler yurt müdürlüklerine mazeretlerini bildirmelidir. Peki,Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.1. TİP KYK YURTLARIKYK YURT ÜCRETİ: 230DEPOZİTO ÜCRETİ: 3142. TİP KYK YURTLARIKYK YURT ÜCRETİ: 250DEPOZİTO ÜCRETİ: 3423. TİP KYK YURTLARIKYK YURT ÜCRETİ: 290DEPOZİTO ÜCRETİ: 3424. TİP KYK YURTLARIKYK YURT ÜCRETİ: 325DEPOZİTO ÜCRETİ: 4445. TİP KYK YURTLARIKYK YURT ÜCRETİ: 360DEPOZİTO ÜCRETİ: 4926. TİP KYK YURTLARIKYK YURT ÜCRETİ: 390a)Öğrenciler yurtlarda, öğrenim gördükleri bölümün normal öğrenim süresi kadar kalabilirler.b)Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken aynı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta kalmaya devam ederler.c)Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken farklı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınırlar.d)Yurtta barınmayan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken aynı veya farklı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa, yurtta kalmaya hak kazanması durumunda yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta kalabilirler.e)Ara sınıfta yurtta kalmaya başlayan öğrenciler, okula kayıt tarihleri esas alınarak normal öğrenim süresi kadar barındırılır.f)Bir öğretim kurumundan mezun olan öğrenciler, ikinci bir öğretim kurumunda öğrenim görmeye başlayacakları takdirde yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrencilerin başvuruları ara sınıflar gibi değerlendirilir.g)Bir lisans programına kayıtlı olan ve yurtta barınan öğrencinin, diğer bir lisans programında çift anadal veya yandal eğitimi alması halinde, anadal normal öğrenim süresinin bitiminden sonra bir öğretim yılı daha normal öğrenci statüsünde barındırılır.h)Yurtlara kayıt işlemi, öğretim yılı içinde hangi tarihte yapılmış olursa olsun, öğretim yılı sonunda öğrenci bir yıllık yurtta barınma hakkını kullanmış sayılır.ı)Normal öğrenim süresi içerisinde öğrenimlerini bitirememiş yurt öğrencilerinden, ihtiyaç sahibi oldukları ve öğrenimi süresince yurttaki iyi hali tespit edilenlere, bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır.j)Aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler başvuruda bulundukları tarihte bulundukları sınıf esas alınarak normal öğrenim süresince barındırılır.k)Lisansüstü öğrencilerinin barınma süreleri, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğine göre belirlenir.l)Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt içinde farklı şehirde eğitim görecek yurt öğrencileri, boş yer olması durumunda öncelikli olarak öğrenim göreceği şehirdeki yurtlara yerleştirilir. Dönüşlerinde ise esas öğrenim gördükleri şehirdeki yurtlarda boş yer olması durumunda, yine öncelikli olarak yurda yerleştirilirler. Yurt öğrencisi olmayan değişim programı öğrencileri ise ara sınıf gibi başvururlar.m)Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt dışında öğrenim gören öğrenciler, dönüşlerinde yurtlarda boş yer olması durumunda yine öncelikli olarak yurda yerleştirilirler.E-devlet üzerinden yatırılmaktadır. Yurt depozito ve barınma ücretleri Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirlenmiştir.