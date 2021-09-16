İETT araçlarının bakımında sınıfta kalan CHP'li İBB işbilmezliğini yalanlarla perdeliyor! İşte '50 metrobüs' gerçeği...

Umursamaz bir yönetim tavrı sergileyip belediyecilikten uzak işlere imza atan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, işbilmezliğini yalan ve algılarla perdelemeye devam ediyor.



2019'dan bu yana kayda değer hiçbir proje yapmayan İBB, İETT araçlarının bakım ve onarımında da sınıfta kaldı.



CHP'Lİ İBB'NİN İŞ BİLMEZLİĞİ



İstanbul'da son dönemde arızalanarak yolda kalan ve vatandaşlar tarafından itilen İETT otobüsleri kameralara yansıdı. Kenti farklı noktalarında İETT'ye ait arıza yapmış otobüslerin başıboş şekilde beklediği görüldü.



Üst üste meydana gelen ulaşımdaki bu aksamalar, otobüslere zamanında ve yeteri düzeyde bakım ve onarımın yapılmadığını gözler önüne sererken CHP'li İBB'nin de işbilmezliğini ortaya koydu





İBB YÖNETİMİ KİRLİ ALGI OYUNLARIYLA GERÇEĞİ GÖLGELEMENİN PEŞİNDE

Bu gelişmeler ışığında CHP yönetimi hatasını ve işbilmezliğini kabul edip harekete geçmek yerine yalan, kara propaganda ve kirli algı oyunlarına başvurarak gerçeği gölgelemenin peşine düştü.



Çukur medya da İBB'nin işbilmezliğine çanak tutup kirli algı oyunlarına zemin hazırladı ve son günlerde CHP yandaşı mecralarda AK Parti döneminde alınan metrobüslerle ilgili toplumu yanlış yönlendiren haberler servis edilmeye başlandı.



Haberlerde Hollanda'dan alınan Phileas marka 50 metrobüsün çürütüldüğü şeklinde mesnetsiz iddialar ortaya atıldı.



CHP VE ÇUKUR MEDYANIN YALANLARINA KARŞI GERÇEKLER



İşte AK Parti döneminde alınan metrobüsler ile ilgili iddialar ve gerçekler;

1- 50 metrobüs ne zaman ve kimden alındı?





2006 yılında Hollandalı bir firma ile Phileas marka 50 metrobüs için anlaşma imzalandı ve araçlar teslim alındı.



2- Metrobüsler İstanbul için uygun değil miydi?



Metrobüsler teslim alındıktan bir süre sonra yokuş çekme problemi olduğu ortaya çıktı. Bunun nedeni kapasite sorunuydu. Hollandalı firma bu sorunu çözmeyi reddetti.



2006 - 2008 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi mühendisleri, elektrik ve motor güçlendirmeleriye problemi tamamen çözdü ve metrobüsler sorunsuz bir şeklide kullanılmaya başlandı.



İDDİALAR GERÇEK DIŞI ÇIKTI

Alınan 50 metrobüsün 'İstanbul şartlarına uygun olmadığı için çürümeye bırakıldığı' iddiasının gerçek dışı olduğu ortaya çıktı



3- Hollandalı firma sorumluluklarını yerine getirdi mi?



2011 yılına gelindiğinde Hollandalı firma, yedek parça, bakım ve diğer şartları yerine getirmemeye başladı. Metrobüsler için tedarik sorunları baş gösterdi. İBB firma ile davalık oldu.



2014 yılında Hollandalı firma iflas ettiğini duyurdu. Gelinen bu noktada metrobüslerle ilgili İBB'nin muhatap alacağı bir firma kalmadı ve sorunları İBB mühendisleri çözmek durumunda kaldı.





4- Metrobüslerdeki sorunlar nasıl çözüldü?



2015 yılında bu metrobüslerden birinde yangın çıktığı için yaklaşık 1-1.5 yıllık süre içerisinde otobüslerin tamamı tek tek hatlardan çekilerek detaylı bir inceleme tabi tutuldu. Çıkan yangının otobüslerden kaynaklı olmadığı anlaşılınca Phileas marka bu otobüsler, Mercedes bakım onarım ihalesinin içerisine dahil edilerek bakımları tekrardan yapıldı ve çalışır hale getirildi.



2015-2021 yılları arasında 49 metrobüs hizmet vermeye devam etmiş ve kullanım süresi dolduğu için 13 metrobüs garaja çekilmiştir.



CHP yandaşı medya tarafından servis edilen görüntülerdeki araçlar kullanım süresi doluğu için emekliye ayrılan bu 13 otobüse ait.



Sonuç olarak Hollanda'dan alınan metrobüslerin 1'i yandığı 13'ünün de kullanım süresi dolduğu için yollardan çekilmiş.



2019'da CHP'li İBB yönetimi çalışan 36 metrobüsü teslim aldı. Bu araçlar halen İstanbullulara himzet vermektedir.



5- Metrobüslere 650 milyon TL mi ödendi?



50 metrobüs için ödenen ücret 65 milyon Euro - 1,3 milyon Euro / Adet



2006 - 2008 yılları arasında Euro / TL oranının ortalama 1,7 olarak hesap edildiğinde ihale bedeliği olan ödeme 110,5 milyon TL olarak ortaya çıkıyor. (65x1,7=110,5)



Ayrıca 65 milyon Euro'luk ihalenin 3,8 milyon Euro'luk kesin teminatı da çıkan aksaklıklardan dolayı ödenmemiş ve belediyeye gelir olarak kaydedilmiştir.



Böylelikle, toplumu yanlış yönlendirme peşine düşenlerin dayattığı '650 milyon TL' iddiasının gerçek dışı olduğu kanıtlandı.



CHP'Lİ İBB YAŞLARI 5-8 OLAN OTOBÜSLERİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR!



CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, 2019 yılında belediyeyi devraldıklarında ortalama yaşı 5-8 olan otobüsleri şu an değiştirmek istiyor.